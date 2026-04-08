L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...