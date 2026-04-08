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« McCourt est très fébrile » : L'OM a peur de la DNCG

OM08 avr. , 8:20
parClaude Dautel
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Désormais quatrième de Ligue 1, l'OM a besoin de se qualifier pour la Ligue des champions, Frank McCourt ne rigole plus.
En tombant à Monaco, l'Olympique de Marseille a reculé d'un cran au classement de Ligue 1 et surtout voit la concurrence se resserrer. Pour le club phocéen, on s'accroche au calendrier des matchs à venir pour tenter de se rassurer, mais du côté de Frank McCourt, la sérénité des derniers mois a désormais laissé place à une vraie inquiétude. Le propriétaire de l'OM sait que financièrement le bilan de cette saison 2025-2026 risque encore une fois de faire mal. S'il accepte de mettre la main à la poche, l'homme d'affaires américain sait qu'une absence lors de la prochaine Ligue des champions aura un énorme impact. Et La Provence révèle que du côté de Frank McCourt, l'angoisse monte.

La DNCG fait peur

Au moment où le Bostonien est à la recherche d'un remplaçant pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, la tension augmente au fil des matchs de Ligue 1. « Le passage devant la DNCG donne déjà des sueurs froides. Frank McCourt le sait : ce n’est pas un hasard s’il scrute avec autant d’attention la moindre dépense et guette avec fébrilité un sursaut sportif », explique le quotidien marseillais. Fabrice Lamperti, journaliste de La Provence, précise même que la vente possible de Mason Greenwood, le joueur le plus valorisé de l'Olympique de Marseille, ne suffira pas à faire passer le bilan comptable de l'OM dans le vert. En effet, dans l'accord avec Manchester United, il avait été prévu un gros bonus pour les Red Devils en cas de revente, et si Marseille se qualifie pour la prochaine Ligue des champions, ce bonus baissera.
Frank McCourt le sait, la Ligue des champions, c'est près de 50 millions d'euros garantis dans les caisses de l'OM et s'il est en quête d'investisseurs, ce n'est pas pour que cet argent serve à boucher les trous. Alors, cela peut justifier la profonde inquiétude qui commence à entourer McCourt, lequel pensait pouvoir vivre quelques saisons tranquilles avec le fameux plan sur trois ans vendu par Pablo Longoria. En habile homme d'affaires, il sait également que faire venir un investisseur ou même un acheteur pour l'Olympique de Marseille sera très délicat si Habib Beye et son équipe n'ont pas le ticket en or pour la prochaine Ligue des champions. Il reste six matchs pour éviter ce qui serait une catastrophe industrielle, à commencer par la réception de Metz au Vélodrome.

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PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

oui ben c'est pas une gloire d'aimer LFI en tout cas

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dani olmo n'est pas le grand joueur que tu penses la marche barca etait trop haute il vient de leipzig! pour dire olmo a de l'ambition ? tu le connais personnellement

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Et est-ce-que Olmo sera tenté par l'énorme OM ?

OL : Endrick sanctionné en fin de saison ?

ca peut pas etre le pire recrutement meme si il marche ds tout les cas! il a apporter plus que satriano

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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