Vélodrome ICONSPORT_339026_0092

Le Vélodrome se vide, l’OM brade toutes les places

OM07 avr. , 17:00
parCorentin Facy
0
Les mauvais résultats de l’OM ont sans surprise un impact sur la billetterie du club phocéen, qui peine terriblement à remplir le Vélodrome pour les trois derniers matchs de Ligue 1 à domicile.
Battu contre Lille avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille s’est de nouveau incliné, cette fois sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche (2-1). Les coéquipiers de Pierre-Emile Hojbjerg n’ont pas livré une mauvaise performance en Principauté, mais leur inefficacité et leurs erreurs défensives ont été sanctionnées par des Monégasques à qui tout réussit actuellement. Les six derniers matchs de la saison seront décisifs pour accrocher une place en Ligue des Champions, vitale pour les finances du club. Habib Beye espère sans doute que son équipe pourra au moins bénéficier d’un important soutien populaire pour les trois derniers matchs au Vélodrome. Mais au vu de la dynamique de l’équipe… ce n’est pas gagné.
Et pour cause, le journaliste Anthony Aubès nous apprend que l’Olympique de Marseille a un mal de chien à vendre ses places pour les trois matchs de Ligue 1 contre Metz, Nice et Rennes. « Plus que 3 matchs au Vélodrome pour cette saison 25/26. Des matchs où l’OM n’arrive pas à vendre ses places et multiplie les promotions : Metz : tarif spécial 4 places achetées. Nice : jusqu’à -30% dès 2 places achetées. Rennes : tarif spécial 4 places achetées » a publié sur son compte celui qui intervient régulièrement sur BFM Marseille.

Les supporters boudent le Vélodrome 

Un Vélodrome qui se vide et des places bradées, un scénario totalement inconcevable il y a encore six mois à l’Olympique de Marseille lorsque Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi étaient les architectes d’un projet de trois ans et que l’équipe, même si elle n’était pas parfaite, dégageait une vraie âme à ses supporters. Pour rappel, le Vélodrome a été à guichets fermés pendant de longs mois en Ligue 1, sans que l’OM n’ait besoin de faire ce genre d’offre promotionnelle pour liquider ses tickets. La preuve que le désamour est total à Marseille en cette fin de saison, où de nombreux supporters ont déjà les yeux rivés sur la saison prochaine. Sans plus rien attendre de l’équipe actuelle, même si chacun croise évidemment les doigts pour que le club se qualifie en Ligue des Champions.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_254482_0123
Ligue des Champions

PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?

ICONSPORT_254482_0097
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG enfonce Liverpool, c’est 153 euros pour vous

Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227
Kylian Mbappé

Le Real exige un grand Mbappé, ou sinon...

Pavel Sulc ICONSPORT_363263_0115
OL

L'OL n'a rien compris avec Pavel Sulc

Fil Info

07 avr. , 17:23
PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?
07 avr. , 17:01
Paris Sportifs : Le PSG enfonce Liverpool, c’est 153 euros pour vous
07 avr. , 16:30
Le Real exige un grand Mbappé, ou sinon...
07 avr. , 16:00
L'OL n'a rien compris avec Pavel Sulc
07 avr. , 15:30
PSG : L'aveu troublant de Luis Enrique sur Ekitike
07 avr. , 15:00
« Tu ne mérites rien » : Beye reste à l’OM pour une seule raison
07 avr. , 14:30
Cette pépite oubliée de l’OM fait trembler l’ASSE
07 avr. , 14:00
La stat qui ruine la saison de l'OL
07 avr. , 13:40
L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG

Derniers commentaires

Liverpool fait l'impasse sur le PSG, la bombe anglaise

Ils auraient dû décaler le match de Champions league 😂😂

L'agent de Vinicius appelle le PSG à l'aide

Pas besoin de ce fouteur de bordel…

PSG : L'aveu troublant de Luis Enrique sur Ekitike

Enriqué vt pas admettre k'il c trompé avec lui kom dit le proverbe le bossu ne voit jamais sa bosse tt est dit 🙊

« Tu ne mérites rien » : Beye reste à l’OM pour une seule raison

Se trou. se pavanait devant les caméras kan il était commentateur en se prenant pour se k'il était mais c maintenant ô pied du mur k'on voit le vrai niveau du maçon lui n'a jamais eu le niveau

« Tu ne mérites rien » : Beye reste à l’OM pour une seule raison

Oui, il s'ôterait un peu de pression. A Marseille ce n'est pas ce qui manque pour un entraineur.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading