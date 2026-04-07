Le Vélodrome se vide, l’OM brade toutes les places

Les mauvais résultats de l’OM ont sans surprise un impact sur la billetterie du club phocéen, qui peine terriblement à remplir le Vélodrome pour les trois derniers matchs de Ligue 1 à domicile.

Battu contre Lille avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille s’est de nouveau incliné, cette fois sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche (2-1). Les coéquipiers de Pierre-Emile Hojbjerg n’ont pas livré une mauvaise performance en Principauté, mais leur inefficacité et leurs erreurs défensives ont été sanctionnées par des Monégasques à qui tout réussit actuellement. Les six derniers matchs de la saison seront décisifs pour accrocher une place en Ligue des Champions, vitale pour les finances du club . Habib Beye espère sans doute que son équipe pourra au moins bénéficier d’un important soutien populaire pour les trois derniers matchs au Vélodrome. Mais au vu de la dynamique de l’équipe… ce n’est pas gagné.

Et pour cause, le journaliste Anthony Aubès nous apprend que l’Olympique de Marseille a un mal de chien à vendre ses places pour les trois matchs de Ligue 1 contre Metz, Nice et Rennes. « Plus que 3 matchs au Vélodrome pour cette saison 25/26. Des matchs où l’OM n’arrive pas à vendre ses places et multiplie les promotions : Metz : tarif spécial 4 places achetées. Nice : jusqu’à -30% dès 2 places achetées. Rennes : tarif spécial 4 places achetées » a publié sur son compte celui qui intervient régulièrement sur BFM Marseille.

Les supporters boudent le Vélodrome

Un Vélodrome qui se vide et des places bradées, un scénario totalement inconcevable il y a encore six mois à l’Olympique de Marseille lorsque Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi étaient les architectes d’un projet de trois ans et que l’équipe, même si elle n’était pas parfaite, dégageait une vraie âme à ses supporters. Pour rappel, le Vélodrome a été à guichets fermés pendant de longs mois en Ligue 1, sans que l’OM n’ait besoin de faire ce genre d’offre promotionnelle pour liquider ses tickets. La preuve que le désamour est total à Marseille en cette fin de saison, où de nombreux supporters ont déjà les yeux rivés sur la saison prochaine. Sans plus rien attendre de l’équipe actuelle, même si chacun croise évidemment les doigts pour que le club se qualifie en Ligue des Champions.