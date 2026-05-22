Merci Lens, Rennes annonce sa qualification pour l’Europa League

Classique ... Le nouveau "messie" a l'OM, un mec en echec an Arabie, aveec une saison historique en Ligue 1 a Nantes.
Il a pas jouer ce soir
On ne s'en remettra jamais ...
Mérité pour Rennes. La défaite face a l'OM le week end dernier n'a donc eu aucune conséquence pour Rennes ou pour l'OM au final
Fofana avec une saison quasi blanche, 30M, faudra pas trop y compter. 35M pour Tessmann/AMN, pareil ça tiendrait du miracle. D'ailleurs, tout dépend s'il y a qualif en C1 ou non mais sans pouvoir vendre Fofana/Nuamah puisque saison blanche pour eux; il va falloir s'attendre à une vente entre Moreira/Morton ou Sulc par exemple.
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𝗥𝗢𝗔𝗭𝗛𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 🫡 Au terme d'une saison riche en batailles menées avec détermination, portés par votre soutien infaillible et après l’épilogue de la Coupe de France, les Rouge et Noir retrouveront l'Europa League la saison prochaine.