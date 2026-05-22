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Christophe Pélissier

Auxerre : Les quatre favoris pour entraîner l'AJA

Auxerre22 mai , 22:00
parMehdi Lunay
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L'AJ Auxerre a surpris tout le monde en annonçant le renvoi de Christophe Pélissier, artisan du maintien. L'entraîneur est déjà oublié par son ex-direction qui avance vite sur la question du successeur.
Dans le football moderne, les dirigeants peuvent souvent être frappés d'amnésie vis-à-vis de leur entraîneur. Difficile d'égaler les Auxerrois dans ce domaine. 5 jours seulement après un succès à Lille 0-2 et un maintien miraculeux en Ligue 1, Christophe Pélissier a été démis de ses fonctions ce vendredi. En conflit avec le directeur sportif David Wantier, l'entraîneur de l'AJA a été désavoué par sa direction malgré le soutien appuyé des Ultras. Un départ qui a fait polémique mais qui est totalement assumé en interne. Preuve de cela, le futur coach est déjà activement recherché.

4 noms de la Ligue 1 convoités

L'AJA a établi une short-list de quatre noms pour diriger le club la saison prochaine selon les informations de RMC Sport. Le premier cité est le Belge Will Still, passé par Reims et Lens notamment. Autre entraîneur libre dans le viseur, Olivier Pantaloni. Le Corse a dirigé son dernier match à Lorient le week-end dernier après une saison remarquable conclue à la 9e place de Ligue 1. Le technicien est aussi dans le viseur de Metz et de Nantes cet été.
Les deux autres pistes mènent vers des entraîneurs toujours en poste dans l'élite. Auxerre vise le coach d'Angers Alexandre Dujeux, ancien joueur de l'AJA, et celui du Havre Didier Digard. Tous les deux ont réussi à sauver leur équipe de la relégation avec de faibles moyens financiers. Un profil qui colle avec la situation actuelle des Bourguignons. Quatre choix pour Auxerre, reste à faire le bon. Le maintien du club icaunais en mai 2027 se joue sans doute dès maintenant.
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