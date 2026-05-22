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Lens-Nice : Les plus belles photos de la finale

Coupe de France22 mai , 23:19
parGuillaume Conte
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Retrouvez les plus belles photos de la finale de la Coupe de France, qui a vu Lens s'imposer 3-1 face à Nice, ce vendredi soir au Stade De France.
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Fofana avec une saison quasi blanche, 30M, faudra pas trop y compter. 35M pour Tessmann/AMN, pareil ça tiendrait du miracle. D'ailleurs, tout dépend s'il y a qualif en C1 ou non mais sans pouvoir vendre Fofana/Nuamah puisque saison blanche pour eux; il va falloir s'attendre à une vente entre Moreira/Morton ou Sulc par exemple.

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