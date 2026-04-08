OM-Metz : L’arbitre préférée de l’OM désignée

Battu par Lille et Monaco, l'Olympique de Marseille sera sous pression pour la réception de Metz. Fort heureusement, les supporters marseillais apprécient l'arbitre désignée.

L' Olympique de Marseille a glissé du podium après sa défaite à Monaco dimanche soir. Un deuxième revers de rang après le faux pas contre Lille avant la trêve internationale. Le LOSC devance désormais l'OM et Monaco talonnede près les Phocéens. A 6 matchs de la fin, le scénario d'une non-qualification en Ligue des champions apparaît de plus en plus crédible. Un carton plein est quasiment indispensable pour arracher la place en C1. Cela commence par la réception de Metz vendredi soir.

Les Marseillais aiment Stéphanie Frappart

La lanterne rouge est une proie facile sur le papier. Cependant, les amoureux de l'OM n'ont pas oublié que Nantes était venu gagner au Vélodrome en janvier dernier 0-2. Une grosse surprise même si Marseille avait évolué à 9 pendant une bonne partie du match. Pas toujours heureux des décisions arbitrales, le club olympien sait que l'arbitre de vendredi peut changer le cours du match. Ce mardi, la LFP a annoncé que Stéphanie Frappart dirigerait la rencontre Marseille-Metz.

Une nouvelle accueillie très favorablement par les supporters marseillais. « Penalty pour nous + carton rouge pour l'adversaire », « On aura donc un peno pour nous avec elle », « La ligue veut se racheter de ce qu'a fait Bastien », « La meilleure de tous », pouvait-on lire sur le réseau social X. Toutefois, ce n'est pas gage de succès pour l'OM puisque Stéphanie Frappart officiait lors de la défaite à Lens 2-1 en octobre dernier.