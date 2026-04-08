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Stéphanie Frappart

OM-Metz : L’arbitre préférée de l’OM désignée

OM08 avr. , 7:00
parMehdi Lunay
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Battu par Lille et Monaco, l'Olympique de Marseille sera sous pression pour la réception de Metz. Fort heureusement, les supporters marseillais apprécient l'arbitre désignée.
L'Olympique de Marseille a glissé du podium après sa défaite à Monaco dimanche soir. Un deuxième revers de rang après le faux pas contre Lille avant la trêve internationale. Le LOSC devance désormais l'OM et Monaco talonnede près les Phocéens. A 6 matchs de la fin, le scénario d'une non-qualification en Ligue des champions apparaît de plus en plus crédible. Un carton plein est quasiment indispensable pour arracher la place en C1. Cela commence par la réception de Metz vendredi soir.

Les Marseillais aiment Stéphanie Frappart

La lanterne rouge est une proie facile sur le papier. Cependant, les amoureux de l'OM n'ont pas oublié que Nantes était venu gagner au Vélodrome en janvier dernier 0-2. Une grosse surprise même si Marseille avait évolué à 9 pendant une bonne partie du match. Pas toujours heureux des décisions arbitrales, le club olympien sait que l'arbitre de vendredi peut changer le cours du match. Ce mardi, la LFP a annoncé que Stéphanie Frappart dirigerait la rencontre Marseille-Metz.
Une nouvelle accueillie très favorablement par les supporters marseillais. « Penalty pour nous + carton rouge pour l'adversaire », « On aura donc un peno pour nous avec elle », « La ligue veut se racheter de ce qu'a fait Bastien », « La meilleure de tous », pouvait-on lire sur le réseau social X. Toutefois, ce n'est pas gage de succès pour l'OM puisque Stéphanie Frappart officiait lors de la défaite à Lens 2-1 en octobre dernier.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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