Ghezzal fait ses adieux, l’OL veut le garder

Très peu utilisé cette saison, Rachid Ghezzal ne fera plus partie de l’effectif la saison prochaine. L’ailier de l’Olympique Lyonnais arrive à la fin de son contrat en juin. Une prolongation reste néanmoins envisageable si le Franco-Algérien accepte un nouveau rôle au sein du club.

C’est déjà l’heure des adieux pour Rachid Ghezzal. Revenu l’été dernier pour encadrer la jeunesse dans un moment difficile, l’ailier de l’Olympique Lyonnais s’était seulement engagé jusqu’au terme de la saison. Le natif de Décines arrive donc à la fin de son contrat et tenait à saluer les supporters avant de faire ses valises.

« Saison remplie de moments incroyables et difficiles, a écrit le Gone sur Instagram. Même si j’aurais aimé plus contribuer sur le terrain, je suis très fier d’avoir eu l’opportunité de reporter ce maillot. Merci à vous tous, joueurs, staff, direction, mais surtout vous supporters pour ce soutien durant toute la saison. Le meilleur reste a venir… Allez l'OL. » Mais avec ce message, Rachid Ghezzal s’est peut-être précipité.

Son départ du club rhodanien n’est pas totalement acté si l’on en croit différentes sources comme Le Progrès, qui précise que l’international algérien pourrait rester afin de jouer un rôle au centre de formation. Bien évidemment, ces nouvelles fonctions impliqueraient l’arrêt de sa carrière. L’ailier qui vient de fêter ses 34 ans a-t-il accepté l’idée de raccrocher les crampons ? Sa saison achevée l’a peut-être convaincu de s’arrêter là.

Ghezzal freiné par des blessures

Pour sa deuxième aventure au sein de son club formateur, Rachid Ghezzal n’a disputé que 12 matchs toutes compétitions confondues, pour seulement deux petites titularisations et une passe décisive (involontaire) contre le FC Utrecht (1-0) en Ligue Europa. Notamment en cause, des blessures à répétition qui l’ont empêché de s’installer dans le groupe de Paulo Fonseca. Et qui pourraient bien l’inciter à entamer une nouvelle carrière moins exigeante sur le plan physique.