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L'Algérie zappe Ilan Kebbal, il crie à l'injustice

Mondial 202622 mai , 22:30
parGuillaume Conte
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La liste de l'Algérie pour la Coupe du monde doit tomber en fin de semaine prochaine. Vladimir Petkovic se prépare à se passer d'Ilan Kebbal, un joueur majeur de Ligue 1.
C’est la semaine des listes pour de nombreuses nations qualifiées pour la Coupe du monde. Du côté de l’algérien, Vladimir Petkovic souhaite attendre encore un peu et laisser passer le stage qui arrive pour trancher à la fin du mois de mai, juste avant la date butoir de la FIFA. Mais selon les informations de Walid Acherchour, une grosse surprise se prépare avec l’absence d’Ilan Kebbal. Récemment élu meilleur joueur de la saison au Paris FC, le milieu offensif a de sacrés atouts pour faire une belle Coupe du monde avec les Fennecs.
Mais le consultant de RMC l’assure, la tendance est de le voir être privé de Mondial. Un peu à la surprise de Acherchour. « La tendance c’est que Kebbal ne serait pas dans les 30 de Petkovic. Joueur algérien le plus décisif dans les cinq grands championnats. Joueur évoluant au PFC qui a battu deux fois fois le PSG cette saison. Ce serait une injustice sportive par rapport à la concurrence », a lancé Walid Acherchour, qui ne comprendrait pas la décision du sélectionneur serbe si elle devait se confirmer. Ce serait en effet une grosse claque pour le joueur du Paris FC, qui à 27 ans, était pressenti pour être un concurrent direct de l’éternel Riyad Mahrez.
Il faut croire, que malgré ses 9 buts en 29 matchs de Ligue 1 cette saison, l’Algérien du Paris FC n’a pas convaincu son sélectionneur. Dans un récent entretien, l’ancien du Stade de Reims n’a pas caché ses grandes ambitions pour le Mondial aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. « L’objectif est de rentrer au pays le plus tard possible et de rester le plus longtemps possible dans cette Coupe du monde 2026 », a glissé Kebbal, qui risque de tomber de haut si Vladimir Petkovic confirme cette tendance.
I. Kebbal

I. Kebbal

FranceFrance Âge 27 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Fofana avec une saison quasi blanche, 30M, faudra pas trop y compter. 35M pour Tessmann/AMN, pareil ça tiendrait du miracle. D'ailleurs, tout dépend s'il y a qualif en C1 ou non mais sans pouvoir vendre Fofana/Nuamah puisque saison blanche pour eux; il va falloir s'attendre à une vente entre Moreira/Morton ou Sulc par exemple.

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