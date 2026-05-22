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Sergio Conceiçao

Conceiçao à l'OM, l'info qui met le feu

OM22 mai , 21:00
parMehdi Lunay
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A Marseille, le flou demeure concernant le futur entraîneur. Bruno Génésio ? Christophe Galtier ? Sergio Conceiçao ? Actuellement en Arabie Saoudite, le Portugais sera bientôt disponible pour le club phocéen.
Une nouvelle ère débute à Marseille cet été. Nouveau président avec Stéphane Richard, nouveau directeur sportif avec l'arrivée attendue de Grégory Lorenzi. Dans ces conditions, la logique veut qu'un changement d'entraîneur s'opère aussi avec le départ d'Habib Beye. Le Franco-Sénégalais n'a pas réussi à qualifier l'OM pour la Ligue des champions, ce qui ne plaide pas en sa faveur. Pour lui succéder, les paris sont ouverts avec plusieurs noms qui sortent du lot.

Sergio Conceiçao bientôt libre

Bruno Génésio et Christophe Galtier sont les deux favoris puisque l'Olympique de Marseille privilégie un entraîneur français. Cependant, Sergio Conceiçao est aussi une piste crédible. Francophone, le Portugais a déjà exercé en Ligue 1 avec une expérience réussie à Nantes (2017). Son passage à Porto a été long et couronné de succès. C'est un technicien de caractère, capable de gérer des égos comme ceux du vestiaire marseillais. Certains supporters phocéens exigent sa nomination. Ils ont reçu une bonne nouvelle d'Arabie Saoudite.
En poste à Al-Ittihad, Conceiçao est sur le départ selon le journaliste Gianluigi Longari. « La direction d'Al-Ittihad serait encline à mettre fin à sa collaboration avec Sergio Conceição avant la saison prochaine », a t-il écrit sur X. Champion en titre, le club de Djeddah n'a terminé que 5e cette saison. Le championnat s'est conclu par une claque 1-5 subie à domicile jeudi soir. Le technicien portugais sera libre dans les prochains jours et donc accessible pour les Phocéens.

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Toutefois, l'OM devra affronter les clubs italiens dans ce dossier. L'ancien entraîneur de Porto rêve de renouer avec la Serie A à court terme. Un poste va d'ailleurs se libérer à la Lazio où il a fait une partie de sa carrière de joueur. Maurizio Sarri devrait quitter les Laziale pour Naples et remplacer Antonio Conte. Marseille ne doit pas traîner s'il veut séduire Sergio Conceiçao et lancer parfaitement le nouveau projet.
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