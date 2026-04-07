En déclarant qu’il méritait son salaire et qu’il serait toujours à l’OM la saison prochaine, Habib Beye s’est attiré les foudres de certains observateurs, dont Pierre Ménès.

« J’ai signé un an et demi et un petit peu à l’image des salaires, tout ce que j’ai aujourd’hui je le mérite tout simplement » a notamment glissé l’entraîneur phocéen, estimant qu’il méritait parfaitement son salaire et qu’il serait sans aucun doute sur le banc de l’OM la saison prochaine. Interrogé sur son salaire, qui a été publié dans L’Equipe la semaine dernière, Habib Beye a répondu avec beaucoup d’assurance avant le déplacement de l’Olympique de Marseille à Monaco.a notamment glissé l’entraîneur phocéen, estimant qu’il méritait parfaitement son salaire et qu’il serait sans aucun doute sur le banc de l’OM la saison prochaine.

Des déclarations qui n’ont pas manqué de faire réagir alors que le Franco-Sénégalais a perdu 3 matchs sur les 7 disputés avec Marseille, sans compter l’élimination en quart de finale de la Coupe de France face à Toulouse. Interrogé sur le sujet, Pierre Ménès a justement fait redescendre Habib Beye d’un étage, rappelant que si l’ancien coach du Stade Rennais avait de fortes chances d’être toujours à l’OM la saison prochaine, c’était avant tout en raison du flou énorme à la direction du club.

Ménès « sidéré » par le « boulard » de Beye

« J’ai été assez sidéré du boulard d’Habib Beye en conférence de presse avant le match à Monaco. Dire qu’il mérite une autre saison en tant qu’entraîneur de l’OM… mais tu mérites une autre année pour quoi ? Tu as fais 7 matchs dont 3 perdus, tu as été éliminé de la Coupe de France, tu ne mérites rien. Il va peut-être bénéficier du flou qui va arriver avec un nouveau président, un nouveau directeur sportif, qui auront peut-être autre chose à faire que de changer tout de suite d’entraîneur. Mais comme prévu, la barre me paraît un peu trop haute pour Beye à l’OM » a lancé un Pierre Ménès piquant avec son ancien confrère de Canal+.

Des propos que les supporters olympiens valideront pour une majorité, eux qui peinent à être convaincus par les débuts de Beye sur le banc de l’OM. Et cela même si les Marseillais ont livré une performance globalement encourageante dans le jeu sur la pelouse de Monaco, en dépit de la défaite concédée en Principauté.