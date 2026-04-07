OM : Ce Marseillais demande à McCourt de partir

L'OM est plus que jamais en danger en cette fin de saison. Les Phocéens pourraient bientôt être éjectés du top 4 de la Ligue 1, ce qui exaspère certains suiveurs marseillais.

L’Olympique de Marseille s’est encore mis dans une situation délicate en s’inclinant à Monaco dimanche soir en Ligue 1. Les hommes d’Habib Beye occupent désormais la quatrième place du championnat. La concurrence est féroce et la dynamique loin d’être favorable aux Phocéens. Si le calendrier de fin de saison semble plutôt abordable, beaucoup de fans sur la Canebière commencent à perdre patience. Un homme est notamment sous le feu des critiques à l' OM : Frank McCourt. Le propriétaire du club souhaite ouvrir le capital à de nouveaux actionnaires, mais pour Yacine Youssfi, l’Américain doit tout simplement céder sa place pour permettre à l’OM d’avancer.

McCourt poussé dehors à Marseille

Sur son compte X, le consultant a en effet posté après la défaite à Monaco dimanche soir en championnat : « Je suis reconnaissant envers Frank McCourt qui a beaucoup fait pour l’OM, mais je pense que pour avancer, ce n’est plus la personne qu’il faut à la tête du club. »

Lire aussi L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG

L’été prochain, de nombreux changements sont attendus à Marseille. Des changements qui dépendront largement des résultats de cette fin de saison. Une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions semble désormais vitale pour l’OM et ses finances, à moins d’une vente dans le futur.

Frank McCourt, qui ne pourra plus s’appuyer sur les services de Pablo Longoria et Medhi Benatia, devra se réinventer. Son crédit est plus que jamais mis à mal auprès des supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille. Si tout n’est pas encore perdu, le Vélodrome devrait gronder lors des prochaines sorties phocéennes cette saison. Pas de quoi ajouter du positif à un climat déjà pesant pour les troupes d'Habib Beye.