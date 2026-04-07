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OM : Ce Marseillais demande à McCourt de partir

OM07 avr. , 18:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM est plus que jamais en danger en cette fin de saison. Les Phocéens pourraient bientôt être éjectés du top 4 de la Ligue 1, ce qui exaspère certains suiveurs marseillais.
L’Olympique de Marseille s’est encore mis dans une situation délicate en s’inclinant à Monaco dimanche soir en Ligue 1. Les hommes d’Habib Beye occupent désormais la quatrième place du championnat. La concurrence est féroce et la dynamique loin d’être favorable aux Phocéens. Si le calendrier de fin de saison semble plutôt abordable, beaucoup de fans sur la Canebière commencent à perdre patience. Un homme est notamment sous le feu des critiques à l'OM : Frank McCourt. Le propriétaire du club souhaite ouvrir le capital à de nouveaux actionnaires, mais pour Yacine Youssfi, l’Américain doit tout simplement céder sa place pour permettre à l’OM d’avancer.

McCourt poussé dehors à Marseille

Sur son compte X, le consultant a en effet posté après la défaite à Monaco dimanche soir en championnat : « Je suis reconnaissant envers Frank McCourt qui a beaucoup fait pour l’OM, mais je pense que pour avancer, ce n’est plus la personne qu’il faut à la tête du club. »

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L’été prochain, de nombreux changements sont attendus à Marseille. Des changements qui dépendront largement des résultats de cette fin de saison. Une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions semble désormais vitale pour l’OM et ses finances, à moins d’une vente dans le futur.
Frank McCourt, qui ne pourra plus s’appuyer sur les services de Pablo Longoria et Medhi Benatia, devra se réinventer. Son crédit est plus que jamais mis à mal auprès des supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille. Si tout n’est pas encore perdu, le Vélodrome devrait gronder lors des prochaines sorties phocéennes cette saison. Pas de quoi ajouter du positif à un climat déjà pesant pour les troupes d'Habib Beye.
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J'espère que demain il y aura aussi un article sur mon voisin Mouloud qui demande que Mc Court reste !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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