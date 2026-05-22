Coup de balai à l'OM, un nouveau cadre est éjecté

Sans attendre les nominations de ses futurs entraîneur et directeur sportif, l’Olympique de Marseille commence à composer son effectif pour la saison prochaine. Et les départs de certains cadres sont déjà envisagés.

Malgré le départ de l’ancien président Pablo Longoria, la stabilité à l’Olympique de Marseille , ce n’est pas pour tout de suite. Il faut s’attendre à pas mal de mouvements durant le mercato estival. Et notamment dans le sens des départs. Sans parler des joueurs seulement arrivés en prêt, et qui n’ont pas convaincu à travers leurs performances, plusieurs cadres risquent d’emprunter la sortie.

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On parle déjà beaucoup de Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et de Pierre-Emerick Aubameyang qui n’ont pas toujours répondu aux attentes et dont les départs permettraient d’alléger la masse salariale. Ce paramètre financier n’est pas à négliger à l’heure où le club phocéen s’apprête à réduire son train de vie. Dans ce contexte, personne ne sera surpris d’apprendre que la liste des potentiels partants contient aussi le nom de Geoffrey Kondogbia. Selon les informations de TransferFeed, le milieu de 33 ans a de grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille cet été. Son salaire, son rendement sur le terrain ainsi que sa situation contractuelle le poussent vers la sortie.

A un an de la fin de son bail, l’international centrafricain pourrait en profiter pour découvrir la Premier League. La source parle effectivement d’un intérêt de Sunderland et de son manager français Régis Le Bris. Manifestement, l’ancien entraîneur du FC Lorient n’est pas refroidi par les pépins physiques du Marseillais. Geoffrey Kondogbia a encore passé une bonne partie de la saison à l’infirmerie. Ce qui explique ses 17 matchs joués toutes compétitions confondues. Pour trancher sur son cas, l’Olympique de Marseille n’a donc pas besoin d’attendre son futur directeur sportif, ni le coach qui succédera peut-être à Habib Beye.