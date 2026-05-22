Kondogbia ICONSPORT_360753_0369

Coup de balai à l'OM, un nouveau cadre est éjecté

OM22 mai , 20:30
parEric Bethsy
2
Sans attendre les nominations de ses futurs entraîneur et directeur sportif, l’Olympique de Marseille commence à composer son effectif pour la saison prochaine. Et les départs de certains cadres sont déjà envisagés.
Malgré le départ de l’ancien président Pablo Longoria, la stabilité à l’Olympique de Marseille, ce n’est pas pour tout de suite. Il faut s’attendre à pas mal de mouvements durant le mercato estival. Et notamment dans le sens des départs. Sans parler des joueurs seulement arrivés en prêt, et qui n’ont pas convaincu à travers leurs performances, plusieurs cadres risquent d’emprunter la sortie.

Lire aussi

OM : Geronimo Rulli va quitter MarseilleOM : Geronimo Rulli va quitter Marseille
On parle déjà beaucoup de Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et de Pierre-Emerick Aubameyang qui n’ont pas toujours répondu aux attentes et dont les départs permettraient d’alléger la masse salariale. Ce paramètre financier n’est pas à négliger à l’heure où le club phocéen s’apprête à réduire son train de vie. Dans ce contexte, personne ne sera surpris d’apprendre que la liste des potentiels partants contient aussi le nom de Geoffrey Kondogbia. Selon les informations de TransferFeed, le milieu de 33 ans a de grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille cet été. Son salaire, son rendement sur le terrain ainsi que sa situation contractuelle le poussent vers la sortie.
A un an de la fin de son bail, l’international centrafricain pourrait en profiter pour découvrir la Premier League. La source parle effectivement d’un intérêt de Sunderland et de son manager français Régis Le Bris. Manifestement, l’ancien entraîneur du FC Lorient n’est pas refroidi par les pépins physiques du Marseillais. Geoffrey Kondogbia a encore passé une bonne partie de la saison à l’infirmerie. Ce qui explique ses 17 matchs joués toutes compétitions confondues. Pour trancher sur son cas, l’Olympique de Marseille n’a donc pas besoin d’attendre son futur directeur sportif, ni le coach qui succédera peut-être à Habib Beye.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366587_0130
Auxerre

Auxerre : Les quatre favoris pour entraîner l'AJA

Ghezzal ICONSPORT_362026_0219
OL

Ghezzal fait ses adieux, l’OL veut le garder

ICONSPORT_260130_0075
OM

Conceiçao à l'OM, l'info qui met le feu

ICONSPORT_366912_0019
Coupe de France

Lens - Nice : les compos (21h sur France 2 et beIN Sports 1)

Fil Info

22 mai , 22:00
Auxerre : Les quatre favoris pour entraîner l'AJA
22 mai , 21:30
Ghezzal fait ses adieux, l’OL veut le garder
22 mai , 21:00
Conceiçao à l'OM, l'info qui met le feu
22 mai , 20:08
Lens - Nice : les compos (21h sur France 2 et beIN Sports 1)
22 mai , 20:00
Le PSG veut le meilleur gardien d'Italie, c’est 50 ME
22 mai , 19:30
Nouvel accord, TF1 ressuscite Téléfoot
22 mai , 19:26
Le PSG remporte la Coupe Gambardella
22 mai , 19:00
CdF : Rennes, Monaco, OM, ils veulent voir Nice s'écrouler
22 mai , 18:40
ASM : Pogba révèle son futur club

Derniers commentaires

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

Valdo : Pourquoi un traître ? En 2009, il était en pourparlers pour revenir au PSG, le club n’a pas été convaincu et cela n'a pas abouti. Finalement, il a eu une proposition de l'OM et il a signé. Beaucoup de joueurs ont joué pour les deux clubs, transferts directs ou indirects en étant passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival". Quelque-uns ont fait l'aller-retour. 28 joueurs du PSG vers l'OM, et 23 joueurs de l'OM vers le PSG. Ils sont tous des traîtres ? Je te donne la liste si tu veux.

6 minutes en Ligue 1, l’OL le signe pour 6 ME

qui n'était pas à son poste contre toulouse?!

Lens - Nice : les compos (21h sur France 2 et beIN Sports 1)

Grosse ambiance ! ,👊⚽

Coup de balai à l'OM, un nouveau cadre est éjecté

Thauvin !!!!!! 😄😄😄😄😄marseille 1989....

L’OL est encore en lice pour un dernier trophée

il mériterai ...

CalendrierRésultats

Loading