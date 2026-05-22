Lens tient enfin sa Coupe de France !

Classique ... Le nouveau "messie" a l'OM, un mec en echec an Arabie, aveec une saison historique en Ligue 1 a Nantes.
Il a pas jouer ce soir
On ne s'en remettra jamais ...
Mérité pour Rennes. La défaite face a l'OM le week end dernier n'a donc eu aucune conséquence pour Rennes ou pour l'OM au final
Fofana avec une saison quasi blanche, 30M, faudra pas trop y compter. 35M pour Tessmann/AMN, pareil ça tiendrait du miracle. D'ailleurs, tout dépend s'il y a qualif en C1 ou non mais sans pouvoir vendre Fofana/Nuamah puisque saison blanche pour eux; il va falloir s'attendre à une vente entre Moreira/Morton ou Sulc par exemple.
Loading
⚽ #CDFCA | 🔥 SIMA POUR LE BUT DU 3-1 ! SÛREMENT LE BUT DU TITRE POUR LE RC LENS ! 📺 La finale de la Coupe de France en direct : bit.ly/ChaîneSport
𝐀𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝟏𝟐𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝'𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞... 🏆 Le Racing Club de Lens remporte la première Coupe de France de son histoire !!! #FiersDEtreLensois