Lens tient enfin sa Coupe de France !

Finale de la Coupe de France

Stade de France

Buts : Thauvin (25e), Edouard (42e), Sima (78e) pour Lens ; Coulibaly (45e+3) pour Nice

Lens a remporté sa première Coupe de France aux dépens de Nice 3-1. En lutte pour le maintien, les Aiglons ont donné du fil à retordre au récent 2e du championnat.

Tout le monde prédisait un triomphe facile du RC Lens ce vendredi soir. Son adversaire Nice n'a pas encore assuré son maintien en Ligue 1. Les Sang et Or prenaient logiquement le contrôle du match dès l'entame. Nice subissait mais résistait bien. Les hommes de Pierre Sage trouvaient l'ouverture grâce à Thauvin, plus réactif que Boudaoui sur un centre d'Udol. Le champion du monde 2018 trompait Dupé d'une belle frappe croisée. Lens doublait la mise avant la pause sur corner via Edouard. L'attaquant coupait de la tête le centre de Thauvin.

Nice n'était pas assommé par ce deuxième but. Les Aiglons réagissaient dans les ultimes secondes du premier acte, eux aussi sur corner via Coulibaly. De quoi les pousser vers l'attaque. Ils mettaient sous pression Lens en seconde période. Le dauphin du PSG souffrait avec plusieurs grosses occasions subies. Antoine Mendy trouvait même la barre de Risser (61e). En danger, le club artésien tuait finalement le suspense via Sima qui trompait Dupé d'un tacle rageur.

Lens décroche enfin la Coupe de France, une première en 120 ans d'existence. Nice devra digérer cette désillusion avec un barrage périlleux contre Saint-Etienne dès mardi soir.