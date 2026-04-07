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L'OM vire Greenwood et prend exemple sur le PSG

OM07 avr. , 13:40
parCorentin Facy
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Malgré l’absence de Mason Greenwood, l’OM a livré une belle prestation dans le contenu face à Monaco dimanche soir (2-1). La preuve que Marseille peut exister sans son meilleur buteur anglais.
Ultra-décisif depuis le début de la saison (25 buts, 8 passes décisives toutes compétitions confondues), Mason Greenwood est sans conteste l’arme offensive numéro un de l’Olympique de Marseille pour la deuxième année consécutive. L’absence de l’ailier anglais pour le déplacement à Monaco dimanche soir n’a finalement pas été si préjudiciable que cela. Certes, les hommes d’Habib Beye se sont inclinés en Principauté (2-1). Mais l’OM a peut-être livré sa meilleure prestation des dernières semaines dans le contenu, avec un trio offensif composé de Gouiri, Aubameyang et Traoré, en plus de Paixao et de Weah sur les couloirs en tant que pistons.
Pour Walid Acherchour, ce match est la preuve que Marseille peut et doit préparer l’avenir sans Mason Greenwood, avec un jeu plus orienté vers le collectif et moins vers une seule individualité. Le consultant de RMC a notamment pris l’exemple du PSG de Luis Enrique, bien plus performant depuis le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid il y a presque deux ans.

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« J’aimerais parler d’un absent de dimanche, avec Mason Greenwood. C’est la fameuse zone grise dans le football : on ne sait pas si l’individualité est le problème ou la solution. Je pense que cette équipe est meilleure collectivement sans Mason Greenwood. Et qu’il fait partie de ces joueurs qui sont des solutions et des problèmes à la fois. Si Mason Greenwood part de Marseille, dans les prochains mois on se rendra compte que cette équipe-là sera meilleure sans lui, comme Kylian Mbappé (avec le PSG).
Joueur qui vampirise, joueur qui défend pas, joueur qui n’est pas pertinent dans la structure que veut mettre en place le coach, il y a pas mal de similitudes (entre Greenwood et Mbappé) » estime le chroniqueur de l’After Foot, convaincu que l’Olympique de Marseille sera libéré d’un poids lorsque Mason Greenwood ne sera plus au club. La question est maintenant de savoir si le départ de l’Anglais de 24 ans se concrétisera l’été prochain, alors que plusieurs clubs tels que la Juventus Turin ou encore l’Atlético de Madrid le suivent de près.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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