TdC: Le PSG affrontera Lens en août

OL : Le téléphone sonne, Maitland-Niles a deux offres

Fofana avec une saison quasi blanche, 30M, faudra pas trop y compter. 35M pour Tessmann/AMN, pareil ça tiendrait du miracle. D'ailleurs, tout dépend s'il y a qualif en C1 ou non mais sans pouvoir vendre Fofana/Nuamah puisque saison blanche pour eux; il va falloir s'attendre à une vente entre Moreira/Morton ou Sulc par exemple.