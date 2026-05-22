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TdC: Le PSG affrontera Lens en août

Ligue 123 mai , 00:35
parGuillaume Conte
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Avec la victoire du RC Lens en finale de la Coupe de France, l’affiche du prochain Trophée des Champions est désormais connue. Le champion de France affrontera bien le vainqueur de la Coupe de France, ce qui mettra aux prises le PSG au RC Lens donc. Le match aura lieu en France, dans un lieu encore à déterminer. Selon la LFP, la date de la rencontre sera le 15 ou le 16 août. Une affiche qui promet étant donné qu’il s’agit clairement des deux meilleurs clubs français cette saison.
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Fofana avec une saison quasi blanche, 30M, faudra pas trop y compter. 35M pour Tessmann/AMN, pareil ça tiendrait du miracle. D'ailleurs, tout dépend s'il y a qualif en C1 ou non mais sans pouvoir vendre Fofana/Nuamah puisque saison blanche pour eux; il va falloir s'attendre à une vente entre Moreira/Morton ou Sulc par exemple.

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