L'OM tient son buteur, McCourt respire mieux

L'OM tient son buteur, McCourt respire mieux

OM03 août , 20:30
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Olympique de Marseille doit vendre avant d'acheter, et cela oblige forcément Bruno Genesio à faire des choix. Le nouvel entraîneur de l'OM a fait un choix qui va rendre bien service à Frank McCourt et Stéphane Richard.
Le plan du club phocéen lors de ce mercato n'est plus vraiment secret. Compte tenu des conclusions de la DNCG, Grégory Lorenzi doit d'abord se focaliser sur la vente de plusieurs joueurs pour à la fois remplir les caisses de l'OM, mais également soulager la masse salariale. Avec les ventes de Mason Greenwood, de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Hamed Traoré, une petite partie du travail a été faite. Cependant, le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille sait qu'il doit encore faire partir quelques joueurs avant de finaliser des renforts. A priori, Grégory Lorenzi n'aura pas à se creuser les méninges, et à faire chauffer le chéquier de Frank McCourt, pour dénicher un buteur qui convienne à Bruno Genesio. Ce dernier a déjà fait son choix et l'assume.

Gouiri invendable, l'OM n'a pas le choix

Selon l'influenceur Aqababe, qui désormais s'intéresse aussi au football et aux footballeurs, Bruno Genesio a d'ores et déjà décidé que c'est Amine Gouiri qui sera le buteur numéro 1 de l'OM pour la saison qui arrive. « En privé, Bruno Genesio se montre extrêmement confiant pour la saison à venir. Il est persuadé que l’OM va réaliser une très grosse saison et estime que seuls quelques ajustements restent nécessaires. L’entraîneur compte énormément sur Amine Gouiri. Entre anciens Lyonnais, Genesio est convaincu que Gouiri fait partie des meilleurs n°9 de Ligue 1 lorsqu’il est utilisé dans les bonnes conditions, avec de la confiance. Même en cas d’arrivée d’un nouveau renfort offensif, son idée ne changera pas : faire de Gouiri son serial buteur », affirme l'influenceur qui compte près de deux millions d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux.
Même si tout le monde répète que personne n'est intransférable à l'Olympique de Marseille, il est évident que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent désormais tenir compte du choix de Bruno Genesio. Amine Gouiri devrait donc rester, ce qui va relancer les rumeurs d'un transfert de Paixao, un an après avoir signé à l'OM pour le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen.

Lire aussi

OM : Surprise totale, le dossier Kumbedi dégénèreOM : Surprise totale, le dossier Kumbedi dégénère
OM : A un pas de quitter Marseille, son transfert capoteOM : A un pas de quitter Marseille, son transfert capote
Articles Recommandés
Ol Mads Bidstrup Absent Plusieurs Semaines
OL

OL : Mads Bidstrup absent plusieurs semaines

Om Jeffrey De Lange Est Furieux
OM

OM : Jeffrey De Lange est furieux

Bordeaux Mavuba Pourrait Quitter Les Girondins
Bordeaux

Bordeaux : Mavuba pourrait quitter les Girondins

Le Psg Surveille Une Merveille Mexicaine De 17 Ans
PSG

Le PSG surveille une merveille mexicaine de 17 ans

Fil Info

03 août , 22:50
OL : Mads Bidstrup absent plusieurs semaines
03 août , 22:30
OM : Jeffrey De Lange est furieux
03 août , 22:00
Bordeaux : Mavuba pourrait quitter les Girondins
03 août , 21:30
Le PSG surveille une merveille mexicaine de 17 ans
03 août , 21:00
OL : Fofana en partance vers l'Atalanta ?
03 août , 20:10
Lens officialise la signature de Yacine Titraoui
03 août , 20:00
Lens : Toppmöller entre déjà en guerre contre ses cadres
03 août , 19:30
PSG : Ferran Torres attendu cette semaine, tout s'accélère
03 août , 19:00
L'OL confirme son intérêt pour international bien connu en Ligue 1

Derniers commentaires

OL : Mads Bidstrup absent plusieurs semaines

Ça c’est la preuve que y’a même pas VM dans ce club quand on veux vraiment un Joueur on le fait Signer même avec un souci au Genou

OM : Jeffrey De Lange est furieux

Ta bêtise est en concurrence avec ta mauvaise foi. Encore une fois la tchoin.

Le dossier Diomande tourne à la catastrophe, le PSG savait tout

N oublies pas que tu t adresses à un Serge le bouffon qui pense connaître le milieu du football mieux que ceux qui y travaillent, c est un peu notre idiot du village

L'OM veut relancer Jonathan David

Il faut vraiment être un teubé comme toi pour croire qu'il n'est pas possible de déduire que 3 emojis mdr et un autre de clown ne signifient pas autre chose qu'un troll puéril. Pas besoin de lire ce qu'il y a autour petit poussin... Tu devrais te contenter de tes petites images car dès que tu essaies de parler de logique et de faire des phrases, tu te ridiculises davantage.

Surprise au Ballon d'Or, Mbappé prend la tête

Mérite il a gagner quoi en sélection et en club cette annee ?? Si krava la pas c est une honte !!!! Après le ballon d or ça vaut pas grand chose....Maldini henry ribery etc que dal .

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading