L'OL confirme son intérêt pour international bien connu en Ligue 1

L'Olympique Lyonnais reste prudent au mercato, mais Matthieu Louis-Jean a tout de même les idées claires. Dans le collimateur du directeur sportif de l'OL, il y aurait effectivement Cristian Casseres, le joueur du TFC.

Depuis quelques jours, Cristian Casseres est cité comme l'un des possibles renforts de l'OL, l'international vénézuélien de Toulouse (48 sélections) étant susceptible de renforcer l'entrejeu lyonnais. Ce lundi, le site Transferfeed confirme que le club de Michele Kang s'est effectivement positionné pour le milieu de 26 ans, Cristian Casseres, qui plaît beaucoup aux décideurs lyonnais. Cependant, le média spécialisé précise que Lyon n'est pas le seul club à suivre de près la situation du joueur toulousain, puisque rien que pour la Ligue 1, le RC Lens serait également attentif concernant Cristian Casseres. Cependant, un club européen pourrait dépasser Lyon et Lens dans ce dossier, d'autant que le TFC pourrait devenir gourmand pour un joueur estimé à 9ME, mais que le Genoa avait tenté de faire venir cet hiver pour 14ME.

L'OL contre l'Olympiakos dans ce dossier

Ce club étranger intéressé par Cristian Casseres, c'est l'Olympiakos. Le média grec Nova Sports confirme qu'effectivement le club du Pirée pourrait se mettre en action pour le joueur du Toulouse Football Club, l'Olympiakos ayant les moyens financiers de s'inviter dans ce dossier. Nos confrères confirment qu'effectivement l'Olympique Lyonnais est l'un des clubs intéressés par le milieu de terrain vénézuélien. Passé par les New York RedBulls, Cristian Casseres s'est engagé pour le TFC lors du mercato 2023 pour 1 million d'euros. La saison passée, le joueur de 26 ans a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues, et presque toujours comme titulaire.

Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais n'a pas entamé de négociations avec Toulouse pour Cristian Casseres. Mais l'OL attend probablement d'en savoir plus concernant sa participation ou non à la Ligue des champions avant de passer à l'action dans ce dossier qui n'est tout de même pas une priorité absolue pour Paulo Fonseca.