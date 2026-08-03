Lens officialise la signature de Yacine Titraoui

L'OM veut relancer Jonathan David

Il faut vraiment être un teubé comme toi pour croire qu'il n'est pas possible de déduire que 3 emojis mdr et un autre de clown ne signifient pas autre chose qu'un troll puéril. Pas besoin de lire ce qu'il y a autour petit poussin... Tu devrais te contenter de tes petites images car dès que tu essaies de parler de logique et de faire des phrases, tu te ridiculises davantage.