OM : Surprise totale, le dossier Kumbedi dégénère

Très intéressé par Saël Kumbedi, l’OM risque de déchanter face aux exigences financières de Wolfsburg, qui réclame à présent 15 millions d’euros pour l’ancien latéral droit de l’Olympique Lyonnais.

En quête d’un latéral droit pour compenser le départ de Benjamin Pavard, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. Après avoir pris des renseignements sur Djibril Sidibé, libre depuis la fin de son contrat avec Toulouse, le club phocéen a exploré la piste menant à Saël Kumbedi . L’ancien latéral droit de l’OL sort d’une saison convaincante sur un plan personnel à Wolfsburg, mais ne s’éternisera pas au sein du club allemand, relégué en deuxième division. Une opportunité à saisir pour Grégory Lorenzi, qui risque néanmoins de déchanter face aux exigences financières de plus en plus importantes de Wolfsburg.

Tandis que le prix de Kumbedi avait à priori été fixé aux alentours des 8 millions d’euros, la donne a brutalement changé selon Ekrem Konur. A en croire le journaliste, qui révèle que la Lazio Rome, l’AS Roma, le FC Porto et le Feyenoord Rotterdam courtisent également l’international espoirs français, Wolfsburg souhaite profiter de cette forte concurrence pour faire grimper les prix. A tel point que le club allemand réclamerait à présent… 15 millions d’euros pour lâcher Saël Kumbedi.

Le prix de Kumbedi s'envole et atteint 15 ME

Notre confrère ajoute que toutes les offres de prêts sont rejetées par Wolfsburg sans négociation possible, le club allemand ne voulant pas entendre parler de cette formule. Wolfsburg acceptera de se séparer de l’ancien Lyonnais uniquement dans le cadre d’un transfert sec pour récupérer du cash. Une très mauvaise nouvelle pour l’OM, en proie à de grosses difficultés financières et qui comptait sur la compréhension des Allemands pour négocier un prêt avec option d’achat. Avec un prix fixé à 15 millions d’euros, la piste Saël Kumbedi semble déjà compromise pour les Phocéens. Sauf si aucun des clubs intéressés ne souhaite céder à la folie allemande.