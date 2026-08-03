Toppmöller

Lens : Toppmöller entre déjà en guerre contre ses cadres

Lens03 août , 20:00
parEric Bethsy
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Nouvel entraîneur du Racing Club de Lens, Dino Toppmöller a lancé un avertissement à ses titulaires. Au cours de la saison, le calendrier alourdi par la Ligue des Champions incitera l’Allemand à opérer des changements réguliers entre les matchs.
Ce ne sont que de simples matchs de préparation. Mais pour le moment, on peut dire que Dino Toppmöller réussit ses débuts avec le Racing Club de Lens. Sa nouvelle équipe a dominé successivement Crystal Palace (3-0) et Villarreal (3-1) pour remporter la Como Cup. Ce succès honorifique va donner de la confiance et amener une ambiance positive au sein du groupe. Le coach des Sang et Or en aura besoin, lui qui s’apprête à imposer des choix forts.
L’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort, conscient que le calendrier sera chargé avec la Ligue des Champions, compte opérer un turn-over entre les matchs. Et tant pis si ses titulaires n’apprécient pas leurs passages sur le banc des remplaçants. « C'est vrai que je préfère gagner 4-3 que 1-0, mais il faut être juste, a expliqué le technicien à L’Equipe. Un jour, on menait 6-0 contre Gladbach à la 60e donc je change cinq joueurs pour les reposer avec la C1, et on encaisse quatre buts. On me l'a reproché, mais si tu ne fais pas tourner dans ce cas, tu le fais quand ? »

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« Même chose contre Cologne (4-3 après avoir mené 4-1), et encore des critiques. Le 5-4 de PSG-Bayern, tout le monde a adoré, mais à Francfort, ça ne va pas ? Les gens ne comprennent pas la gestion. L'an dernier, Lens a fait une superbe année, mais avec un match par semaine. Cette année, ce sera un tous les trois jours. On veut en profiter, mais il faudra être prêt physiquement, mentalement et accepter les rotations », a prévenu Dino Toppmöller, au risque de se présenter avec une équipe moins compétitive sur certaines rencontres.
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