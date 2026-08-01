OM : Paixao en vente, McCourt fixe un prix énorme
Igor Paixao

OM : Paixao en vente, McCourt fixe un prix énorme

OM01 août , 17:40
parEric Bethsy
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Seulement arrivé l’été dernier, le Brésilien Igor Paixao pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. L’ailier marseillais intéresse bien les Anglais de Leeds United. Mais le prix réclamé par l’actionnaire Frank McCourt représente un sérieux obstacle.
La rumeur se confirme. Comme indiqué plus tôt ce samedi, Igor Paixao a bien tapé dans l’œil de Leeds United. Nos confrères de Foot Mercato évoquent aussi l’intérêt des Peacocks, tout en apportant quelques précisions importantes. On apprend par exemple que l’ailier de l’Olympique de Marseille n’est pas la priorité des Anglais. Le Brésilien apparaît seulement en troisième position dans leur short-list. On ignore qui sont les deux cibles privilégiées. En tout cas, le prix fixé par Frank McCourt a peut-être un lien avec cette hiérarchie.

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Le propriétaire du club phocéen a en effet fixé le prix d’Igor Paixao à 50 millions d’euros ! C’est bien plus que les 30 millions d’euros (+ 5 millions d’euros en bonus) misés sur l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam l’été dernier. Rappelons que l’ailier gauche était devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, qui espère maintenant réaliser une grosse plus-value. L’Américain a forcément constaté que les prix avaient encore tendance à s’envoler durant ce mercato estival. Alors pourquoi ne pas en profiter ? D’autant que les écuries de Premier League se montrent parfois généreuses.
Sauf que cette fois, Leeds United n’est pas d’humeur à surpayer. Les Peacocks estiment plutôt la valeur d’Igor Paixao entre 30 et 35 millions d’euros. Il existe donc un écart important entre les estimations des deux équipes que l’on voit mal parvenir à un accord. Ou du moins pas dans l’immédiat. Ça ne sera sans doute pas un problème pour le principal intéressé. De son côté, l’international brésilien (1 sélection) n’est pas pressé de partir. Au contraire, le Marseillais souhaite rester la saison prochaine malgré la situation de crise.
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Pour moi c etait bouaddi la priorité !!! Ce joueur a un super avenir !!! Quel talent !!! . La ça parle du frere de doué en doublure d hakimi.

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