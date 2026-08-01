OM : Paixao en vente, McCourt fixe un prix énorme

Je me marre bien en voyant le PSG prendre claques sur claques. Mdr
😆🤣
Si tu te poses la question, c'est que j'ai réussi ma mission 🤩
Comme si j'allais t'écouter. Comme si j'en avais quelque chose a foutre de ton avis. Retourne jurer allégeance a ceux qui commande la L1, c'est a dire nasser
Pour moi c etait bouaddi la priorité !!! Ce joueur a un super avenir !!! Quel talent !!! . La ça parle du frere de doué en doublure d hakimi.
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🚨🔵⚪️🇧🇷 #Ligue1 | ❗️Igor Paixão figure en 3e position sur la shortlist de Leeds United pour renforcer son secteur offensif. ➡️ Des premiers échanges ont eu lieu avec l'entourage du joueur. 💲Frank McCourt réclame 50 M€ pour envisager un départ. 💰 De son côté, Leeds