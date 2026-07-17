Greenwood : Après l'OM, Fenerbahçe ne lui fait pas peur

Greenwood : Après l'OM, Fenerbahçe ne lui fait pas peur

OM17 juil. , 19:30
parGuillaume Conte
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Fenerbahçe vient de présenter Mason Greenwood et ses autres recrues à la presse. L'occasion pour l'Anglais et le club turc de confier quelques coulisses de ce transfert décevant pour l'OM.
Cette semaine en conférence de presse, l’état-major de l’Olympique de Marseille a implicitement reconnu qu’il était déçu par le montant du transfert de Mason Greenwood. Courtisé de longue date par la Roma, puis plus récemment par l’Atlético de Madrid, l’ailier anglais a finalement été vendu pour 39 millions d’euros, ce qui fait bien peu par rapport à son jeune âge, son contrat en cours et le fait qu’il soit parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 sur les deux dernières saisons. Sur cette somme, l’OM ne va toucher 24 ME, ce qui est toujours ça dans les caisses, mais ne permet pas d’équilibrer la facture largement déficitaire.
Pour faire monter les enchères, il aurait peut-être fallu attendre, même si le club phocéen avait besoin de vendre. Et Mason Greenwood ne comptait pas s’éterniser. La preuve, lors de la conférence de presse de présentation, les dirigeants turcs ont reconnu que l’ailier anglais avait fait des gros sacrifices pour signer dans le club d’Istanbul.
« Le transfert de Greenwood a été semé d’embûches. Nos supporters ont dû patienter longtemps, mais les transferts de stars sont souvent longs et complexes. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés et lutté contre de nombreux rivaux. Il a fait de nombreux sacrifices concernant un contrat qui lui offrait bien plus qu’auparavant, et c’est grâce à sa position que ce transfert a pu avoir lieu », a fait savoir Cihan Kamer, dirigeant de Fenerbahçe actif dans ce transfert.

La pression, Greenwood a connu ça à l'OM

De son côté, Mason Greenwood a confié son plaisir d’avoir rejoint un nouveau projet et ce n’est pas l’ambiance sulfureuse des rives du Bosphore qui lui fait peur. « J’ai joué deux ans à Marseille. Là-bas aussi, la pression était très élevée. Franchement, j’ai réalisé de bonnes performances là-bas. Je suis très excité pour le défi actuel », a livré l’ancien de Manchester United, qui va tout de même s’éloigner quelque peu du feu des projecteurs avec cette arrivée dans un club qui va disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions dans quelques jours.
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Derniers commentaires

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Dijaya le mec qui se fait des ennemis meme chez les vrais supporters marseillais !! Une star le guignol !!!😁😄😄😄

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Tiens revoilà le plus gros frustré du site ...bon soir a toi mon frustré....tkt tu devance largement Sergio !! Bravo

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c est fort probable ! ils sont couverts de toute façon.

OL : Bluffante, une recrue pousse un cadre dehors

Je note

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

ahhhhhh enfin tu trouves un pauvre pote ! c est deja ça. c et le fond de tiroir, mais merites tu mieux?.......

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