Le dossier Diomande tourne à la catastrophe, le PSG savait tout

Le transfert de Yan Diomande au Real Madrid tourne à la catastrophe. Pris dans une guerre d'agents, le jeune attaquant international ivoirien pourrait rester à Leipzig. Le PSG avait visiblement vu le coup venir.

Il y a deux semaines, jour pour jour, dans un communiqué cinglant, le Paris Saint-Germain avait annoncé son retrait définitif dans le dossier Yan Diomande. Luis Campos avait pourtant obtenu l'accord du jeune joueur du RB Leipzig, mais au moment de finaliser son transfert, le responsable du recrutement du PSG a compris qu'il y avait clairement un souci avec les différents représentants de celui qui a été l'une des révélations du Mondial 2026. Le Real Madrid avait donc la voie libre, et l'attaquant était attendu en Espagne, Fabrizio Romano y allant même de son célèbre Here we go. Sauf que Yan Diomande est toujours à Leipzig et ce lundi, le directeur général du RB Leipzig, Marcel Schäfer, a jeté un sacré pavé dans la mare.

Diomande a deux agents, ça coince

Répondant à Sky Sport Allemagne, le dirigeant du club de Bundesliga a douché un peu plus l'euphorie madrilène. « Il est clair que certains prétendus experts en transferts ont rapporté il y a quelques jours que l'accord était conclu ou lui ont donné le « here we go ». Ce n'est tout simplement pas le cas. Nous n'en sommes pas encore à ce stade », a prévenu Marcel Schäfer. Il est vrai que l'on a appris que Yan Diomande a signé avec deux représentants différents, et que compte tenu du prix annoncé pour ce transfert, plus de 100 millions, les deux se battent pour faire valoir leurs droits auprès du Real Madrid.

A priori, Yan Diomande a signé récemment avec Roc Nation, la puissante agence montée par le rappeur Jay-Z, mais est également toujours sous contrat avec Max Gradel, ancien international ivoirien reconverti agent avec sa société Maxidel Management. C'est cette société qui avait géré le transfert de Diomande au RB Leipzig l'an dernier en provenance de Leganes pour 20 millions d'euros. Les commissions en jeu étant énormes, le Real Madrid hésite à faire signer un joueur qui pourrait être sanctionné par la FIFA si ses agents continuent à s'opposer frontalement. Pour l'instant, tout est bloqué et rien ne dit que cela se réglera avant la fin du mercato d'été.