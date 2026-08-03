PSG : Ferran Torres attendu cette semaine, tout s'accélère

PSG : Ferran Torres attendu cette semaine, tout s'accélère

PSG03 août , 19:30
parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain a décidé de passer à la vitesse supérieure dans le dossier Ferran Torres. En Espagne, on annonce que le joueur du FC Barcelone pourrait signer chez les champions d'Europe cette semaine.
Les vacances sont terminées pour une majorité des joueurs parisiens, mais elles sont finies depuis bien longtemps pour Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes ont bien travaillé sur le mercato estival du PSG et cela va se concrétiser rapidement avec les signatures de Maghnes Akliouche, Mika Godts et probablement Zion Suzuki. Mais, les doubles champions d'Europe ne s'arrêteront pas là. Au moment où Liverpool va vraisemblablement s'offrir Bradley Barcola et a déjà fait une première offre, le Paris Saint-Germain fonce vers Ferran Torres, auteur du but qui a donné le titre mondial à l'Espagne contre l'Argentine. Même si le Barça pense toujours pouvoir conserver l'attaquant de 26 ans, Matteo Moretto, journaliste du quotidien Marca, annonce que du côté du PSG on est décidé à boucler la venue de Ferran Torres.

Le PSG ne veut pas s'enliser dans ce dossier

Notre confrère espagnol n'émet aucun doute sur la détermination de Luis Campos dans ce dossier, Luis Enrique étant chaud à l'idée de faire venir le joueur formé à Valence et qui a encore un an de contrat avec le FC Barcelone. « Le Paris Saint-Germain veut accélérer les négociations pour recruter Ferran Torres dès cette semaine. Le PSG cherche à conclure l'accord avec le Barça et estime que l'opération pourrait se concrétiser rapidement. Il y a de l'optimisme de la part du club français », annonce Matteo Moretto, qui ne donne aucun montant concernant le possible transfert de l'international espagnol, lequel retrouvera Fabian Ruiz à Paris.
Invité ce lundi lors d'un talk-show sur NBC, Ferran Torres a tapé en touche lorsqu'il a été interrogé sur ce qu'il ferait la saison prochaine. « J'ai un contrat avec Barcelone, mais dans le football, on ne sait jamais. Je dois prendre la bonne décision, mais je ne sais pas encore », a confié celui qui est devenu le héros de tout un pays. De quoi forcément confirmer que le PSG est bien présent dans ce dossier, sinon le champion du monde aurait tout simplement dit qu'il sera toujours au Barça la saison prochaine.

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