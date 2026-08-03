OM : A un pas de quitter Marseille, son transfert capote

Au même titre que Geronimo Rulli, qui est proche de Manchester City, Jeffrey de Lange était à deux doigts de quitter l’OM. Le transfert du gardien néerlandais de 28 ans à Twente a finalement capoté.

Qui sera le gardien titulaire de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Comme les autres postes, ce secteur de jeu pourtant capital est entouré de doutes en plein coeur du mercato . Le club phocéen s’apprête à perdre son titulaire Geronimo Rulli, lequel est proche de rejoindre Manchester City , qui souhaite en faire sa doublure de Gianluigi Donnarumma. Le gardien argentin est déjà d’accord avec le vice-champion d’Angleterre en titre, et il ne manque plus que les deux clubs s’entendent sur le prix du transfert. En parallèle, l’OM était également proche de perdre son numéro 2 Jeffrey de Lange, annoncé tout proche de Twente par la presse néerlandaise. L’avenir dira s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle, mais le gardien de 28 ans ne rejoindra finalement pas le club des Pays-Bas.

Foot Mercato annonce que son transfert a capoté et que Twente a finalement préféré opter pour l’option Joël Drommel, gardien du PSV Eindhoven. La question est maintenant de savoir si Jeffrey de Lange, pisté il n’y a pas si longtemps par le LOSC entraîné par un certain Bruno Genesio afin de combler le départ de Lucas Chevalier, aura sa chance comme numéro un à Marseille. Rappelons qu’en parallèle, deux gardiens sont ciblés par l’OM : Guillaume Restes et Marcin Bulka. Mais ces deux pistes sont onéreuses, en transfert pour le Toulousain et en salaire pour le Polonais exilé en Arabie Saoudite. Comme pour le reste de l’effectif, le poste de gardien de but est donc illisible à Marseille et il faudra attendre la fin du mois d’août pour y voir plus clair et surtout savoir qui gardera les cages olympiennes en 2026-2027.