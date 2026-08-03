OM : Le coup de cœur de Genesio affole le mercato

Convaincant pendant la préparation de l’Olympique de Marseille, le jeune Ange Lago a tapé dans l’œil de Bruno Genesio. Malheureusement pour l’entraîneur marseillais, l’Ivoirien a également séduit d’autres clubs prêts à le recruter.

Bruno Genesio pourrait bien nous surprendre à la reprise du championnat. A ce rythme, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne disposera sans doute pas d’un groupe au complet d’ici la 1ère journée de Ligue 1. Le technicien sera forcément tenté, voire contraint d’alimenter son effectif avec les meilleurs jeunes du centre de formation. Certains d’entre eux effectuent la préparation avec l’équipe professionnelle et profitent de l’opportunité pour se montrer. C’est notamment le cas d’Ange Yago qui a tapé dans l’œil de Bruno Genesio.

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Buteur et élu homme du match contre le Yamoussoukro FC (3-1) le 17 juillet dernier, l’attaquant de 21 ans se distingue sous les yeux du technicien qui envisage de l’intégrer à ses rotations durant la saison. Du moins si l’Ivoirien reste à l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas certain si l’on en croit La Minute OM qui révèle plusieurs approches. Ange Lago plaît notamment en Ligue 2 où Clermont pousse pour boucler son transfert. Pour le moment, les Clermontois se situent loin des exigences marseillaises. Cet écart profitera peut-être à Pau qui s’est également placé sur ce dossier, ou à l’une des deux écuries étrangères citées.

Les Néerlandais de l'Excelsior Rotterdam se sont manifestés, écrit le compte X, tandis que Viborg suit la situation du Marseillais en espérant l’attirer en D1 danoise. Il n’y a donc aucune discussion avancée à l’heure actuelle. Mais l’Olympique de Marseille, sans envisager un montant énorme ni un allègement conséquent de la masse salariale, n’est pas en position de refuser la moindre recette. La direction ne retiendra personne en cas d’offre jugée satisfaisante, pas même un jeune prometteur décrit comme le coup de cœur de Bruno Genesio.