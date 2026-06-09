L'OM propose 18 ME plus Maupay pour ce buteur

Le mercato estival sera très animé à l’OM cet été et des départs sont attendus en attaque. Pour les compenser, le club phocéen s’intéresse de près à Akor Adams, auteur de 10 buts avec le FC Séville cette saison.

Grégory Lorenzi a du pain sur la planche. Le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille se sait très attendu à l’approche du mercato estival. Le club phocéen doit vendre pour renflouer ses caisses et va par conséquent devoir sacrifier quelques joueurs importants, notamment dans le secteur offensif. Amine Gouiri, Igor Paixao, Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang… Certains attaquants seront certainement sacrifiés cet été pour donner de l’air aux finances d’un club au déficit important.

Ces potentiels départs devront néanmoins être compensés et pour cela, l’OM a coché le nom d’Akor Adams. Passé par Montpellier, l’avant-centre nigérian sort d’une saison aboutie au FC Séville avec 10 buts et 4 passes décisives. Son profil de numéro neuf physique et rapide plaît aux décideurs olympiens, lesquels souhaitent profiter de leurs bonnes relations avec les dirigeants andalous pour négocier un deal gagnant-gagnant.

Akor Adams est ciblé par l'OM

A en croire les informations de Marca, l’état-major de l’Olympique de Marseille souhaite inclure Neal Maupay dans l’opération afin de faire baisser le prix d’Akor Adams, initialement valorisé à hauteur de 25 millions d’euros par les Andalous. Prêté à Séville l’an passé, Maupay pourrait être intégré à la future offre olympienne. Grégory Lorenzi serait prêt à rajouter 18 millions d’euros en plus de l’ancien attaquant de Brighton et d’Everton pour faire plier le FC Séville.