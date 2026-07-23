L'OM lance son mercato en Ligue 2, le prix est dingue

À la recherche de nouveaux renforts offensifs en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Keito Nakamura, l’ailier japonais du Stade de Reims.

Pour l’instant, le mercato marseillais est très calme dans le sens des arrivées. Il faut dire qu’après les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont dépensé beaucoup d’argent pour peu de résultats au cours des dernières saisons, Frank McCourt n’a pas d’autre choix que de serrer les vannes. Par conséquent, l’ OM doit d’abord vendre des joueurs et alléger sa masse salariale avant de recruter. Une mission que le duo Stéphane Richard - Grégory Lorenzi réussit plutôt bien pour le moment, avec les départs de gros salaires tels que Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou Hamed Junior Traoré.

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Mais à cause de cette fuite des talents offensifs, Bruno Genesio se retrouve avec peu d’armes, vu qu’il ne peut compter que sur Amine Gouiri, Igor Paixao ou les revenants Neal Maupay et Faris Moumbagna. Autant dire que l’OM doit clairement recruter de nouveaux attaquants. Et la première cible concrète se nomme Keito Nakamura.

Pour Nakamura, l’OM devra payer 15 ME

« a pris des renseignements sans être passé à l’attaque ». À deux ans de la fin de son contrat, et alors que le SDR est toujours en Ligue 2, l’ailier gauche ambitionne de retrouver l’élite du football européen. Auteur d’une belle Coupe du Monde avec le Japon, le joueur de 25 ans veut quitter Reims. Selon les informations de La Provence , la direction olympienne aurait fait part de son intérêt pour l’attaquant japonais de Reims. L’OM. À deux ans de la fin de son contrat, et alors que le SDR est toujours en Ligue 2, l’ailier gauche ambitionne de retrouver l’élite du football européen. Auteur d’une belle Coupe du Monde avec le Japon, le joueur de 25 ans veut quitter Reims.

Le directeur général du club Mathieu Lacour a d’ailleurs récemment ouvert la porte à un départ de Nakamura, à condition que toutes les parties s’y retrouvent. Et pour cela, Reims exige au minimum 15 millions d’euros pour son attaquant talentueux acheté pour 12 ME en 2023. Cette somme paraît un peu trop élevée pour l’OM, qui ne prévoit pas de faire de grosses dépenses cet été, mais au moins, le club de Bruno Genesio tente sa chance pour un élément qui apporterait une vraie valeur ajoutée à l’effectif marseillais.