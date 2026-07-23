L'OM lance son mercato en Ligue 2, le prix est dingue

Mdr, vous êtes plusieurs ds ta tete, c est pas possible autrement, mais apparemment c est pas toi le chef ...^^
D'ici là... Kylian Mbappé sera sans doute à la retraite. Espérons que la prochaine Coupe du Monde en France se fasse avec une forte équipe de France qui comptera en son sein un nouveau joueur exceptionnel.
À croire que ces articles sont pondus pour mieux laisser libre cours à des trolls pour occuper leur journée.
Comme d'habitude... les sardines ont oublié la honte qu'elles se sont tapée après avoir vu l'OM prendre l'eau de tous les côtés la saison dernière. Et maintenant... on les voit rappliquées ici pour raconter de la merde sur l'OL et ses supporters. Ils recommencent à commettre les mêmes erreurs en pensant que leur petite équipe va faire une grosse saison.... et à la fin... on va les voir encore pleurer. La vérité... c'est que les petites sardines viennent ici parce qu'elles sont jalouses des supporters de l'OL. ^^
Avec de l'argent tu aurais pu t'instruire.
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🚨 L'OM s'est renseigné sur Keito Nakamura (25 ans). Reims réclame 15M€ pour se séparer de son ailier japonais. Une somme jugée importante pour l'OM. [🥈@laprovence]