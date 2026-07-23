Nakamura

L'OM lance son mercato en Ligue 2, le prix est dingue

OM23 juil. , 22:00
parAlexis Rose
3
Ajouter comme source préférée sur Google
À la recherche de nouveaux renforts offensifs en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Keito Nakamura, l’ailier japonais du Stade de Reims.
Pour l’instant, le mercato marseillais est très calme dans le sens des arrivées. Il faut dire qu’après les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont dépensé beaucoup d’argent pour peu de résultats au cours des dernières saisons, Frank McCourt n’a pas d’autre choix que de serrer les vannes. Par conséquent, l’OM doit d’abord vendre des joueurs et alléger sa masse salariale avant de recruter. Une mission que le duo Stéphane Richard - Grégory Lorenzi réussit plutôt bien pour le moment, avec les départs de gros salaires tels que Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou Hamed Junior Traoré.

Lire aussi

Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030Greenwood signe officiellement à Fenerbahçe jusqu'en 2030
Mais à cause de cette fuite des talents offensifs, Bruno Genesio se retrouve avec peu d’armes, vu qu’il ne peut compter que sur Amine Gouiri, Igor Paixao ou les revenants Neal Maupay et Faris Moumbagna. Autant dire que l’OM doit clairement recruter de nouveaux attaquants. Et la première cible concrète se nomme Keito Nakamura.

Pour Nakamura, l’OM devra payer 15 ME

Selon les informations de La Provence, la direction olympienne aurait fait part de son intérêt pour l’attaquant japonais de Reims. L’OM « a pris des renseignements sans être passé à l’attaque ». À deux ans de la fin de son contrat, et alors que le SDR est toujours en Ligue 2, l’ailier gauche ambitionne de retrouver l’élite du football européen. Auteur d’une belle Coupe du Monde avec le Japon, le joueur de 25 ans veut quitter Reims.
Le directeur général du club Mathieu Lacour a d’ailleurs récemment ouvert la porte à un départ de Nakamura, à condition que toutes les parties s’y retrouvent. Et pour cela, Reims exige au minimum 15 millions d’euros pour son attaquant talentueux acheté pour 12 ME en 2023. Cette somme paraît un peu trop élevée pour l’OM, qui ne prévoit pas de faire de grosses dépenses cet été, mais au moins, le club de Bruno Genesio tente sa chance pour un élément qui apporterait une vraie valeur ajoutée à l’effectif marseillais.
K. Nakamura

K. Nakamura

JapanJapon Âge 25 Attaquant

Ligue 2

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Mbappe
Equipe de France

La Coupe du monde 2038 en France, le dossier est lancé

Ol Cette Recrue Qui A Les Yeux Qui Brillent
OL

OL : Cette recrue qui a les yeux qui brillent

Un Joueur Quitte Officiellement Lol
OL

Un joueur quitte officiellement l'OL

Benzema A Peur Detre Humilie Par Al Hilal
Arabie Saoudite

Benzema a peur d’être humilié par Al-Hilal

Fil Info

23 juil. , 23:00
La Coupe du monde 2038 en France, le dossier est lancé
23 juil. , 22:30
OL : Cette recrue qui a les yeux qui brillent
23 juil. , 21:40
Un joueur quitte officiellement l'OL
23 juil. , 21:30
Benzema a peur d’être humilié par Al-Hilal
23 juil. , 21:00
PSG : Un joueur secoue Luis Campos
23 juil. , 20:30
CdM 2026 : Neymar, CR7 et un joueur du PSG dans les plus grosses déceptions
23 juil. , 20:00
Rennes va enchainer les gros transferts
23 juil. , 19:30
Mondial 2026 : Balogun et des paris bizarres, la FIFA alertée
23 juil. , 19:00
Mastantuono à l'OM, ça chauffe

Derniers commentaires

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Mdr, vous êtes plusieurs ds ta tete, c est pas possible autrement, mais apparemment c est pas toi le chef ...^^

La Coupe du monde 2038 en France, le dossier est lancé

D'ici là... Kylian Mbappé sera sans doute à la retraite. Espérons que la prochaine Coupe du Monde en France se fasse avec une forte équipe de France qui comptera en son sein un nouveau joueur exceptionnel.

La provocation argentine, ça ne marche pas à l'OM

À croire que ces articles sont pondus pour mieux laisser libre cours à des trolls pour occuper leur journée.

Tel, Endrick, Openda et Kalimuendo, le carré d’as qui fait saliver l’OL

Comme d'habitude... les sardines ont oublié la honte qu'elles se sont tapée après avoir vu l'OM prendre l'eau de tous les côtés la saison dernière. Et maintenant... on les voit rappliquées ici pour raconter de la merde sur l'OL et ses supporters. Ils recommencent à commettre les mêmes erreurs en pensant que leur petite équipe va faire une grosse saison.... et à la fin... on va les voir encore pleurer. La vérité... c'est que les petites sardines viennent ici parce qu'elles sont jalouses des supporters de l'OL. ^^

Mastantuono à l'OM, ça chauffe

Avec de l'argent tu aurais pu t'instruire.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading