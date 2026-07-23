PSG : Un joueur secoue Luis Campos

PSG : Un joueur secoue Luis Campos

PSG23 juil. , 21:00
parAlexis Rose
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D’accord pour rejoindre le PSG lors de ce mercato estival, Yan Diomandé commence à s’impatienter face à la lenteur des négociations entre Paris et Leipzig. Une façon de mettre la pression sur Luis Campos.
La Coupe du Monde terminée, le mercato des grands clubs européens va enfin pouvoir commencer. Du côté du club de la capitale française, Luis Enrique attend quelques recrues pour peaufiner un effectif doublement titré en Ligue des Champions. Dans le secteur offensif, l’entraîneur espagnol veut au moins un ailier de grand talent pour concurrencer Bradley Barcola ou Désiré Doué. Depuis plusieurs mois, le PSG a jeté son dévolu sur Yan Diomandé, sauf que pour l’instant, l’attaquant ivoirien est toujours un joueur du RB Leipzig. L’ancien joueur de Leganés veut absolument rejoindre Paris lors de ce marché des transferts, il est même d’accord avec son probable prochain club par rapport à son futur contrat. Mais le transfert bloque toujours au niveau des négociations entre les clubs.

Le clan Diomandé met la pression sur le PSG

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Il faut dire que le PSG essaye de faire baisser le prix réclamé par Leipzig, qui estime son joueur à 120 millions d’euros. Alors que les négociations entre les clubs traînent, Yan Diomandé commence à s'impatienter. Selon le journal allemand Bild, l'ailier de 19 ans a mis la pression sur Paris, histoire de faire accélérer son transfert. Les représentants de l'international ivoirien, issus du cabinet Roc Nation, ont notamment contacté le directeur sportif parisien, Luis Campos, pour savoir si le deal allait se faire rapidement ou pas. Une manière de faire craquer le PSG, qui pourrait voir d’autres grands clubs européens s'insérer dans la brèche. Mais sachant que Yan Diomandé est vraiment déterminé à rejoindre Paris en vue de la saison prochaine, ce transfert a de très grandes chances de se faire, au prix le plus bas possible pour le PSG.
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Ah... ça fait très longtemps que l'ASSE ne fait plus d'ombre à personne. 😆

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Tu restera encore et encore dans l ombre de st Étienne !

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Aucun pouvoir décisionnaire ? Je te rappelle que Nasser représente l'EFC en tant que son Président auprès de l'UEFA et de la FIFA. Tu as déjà oublié ? Mdr

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En 2011 le PSG etait 4eme de L1, mais venir bomber le torse sur cette période alors que vous n avez rien gagner en plus de 17ans, que vous n êtes sorti des poules de LDC qu une seule fois en 2012 et que vous avez meme frôle la relegation sportive en 2000 et administrative en 2001 ça c est comique ... Alors que le PSG meme moribond, lui ramenait des trophees tout les deux ans, tu sais la Coupe de France que vous n avez pas gagné depuis près de 40ans.

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La misère qui se fout de la charité. Nasser... tu te souviens ? ^^

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