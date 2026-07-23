La Coupe du monde 2038 en France, le dossier est lancé

D'ici là... Kylian Mbappé sera sans doute à la retraite. Espérons que la prochaine Coupe du Monde en France se fasse avec une forte équipe de France qui comptera en son sein un nouveau joueur exceptionnel.
À croire que ces articles sont pondus pour mieux laisser libre cours à des trolls pour occuper leur journée.
Comme d'habitude... les sardines ont oublié la honte qu'elles se sont tapée après avoir vu l'OM prendre l'eau de tous les côtés la saison dernière. Et maintenant... on les voit rappliquées ici pour raconter de la merde sur l'OL et ses supporters. Ils recommencent à commettre les mêmes erreurs en pensant que leur petite équipe va faire une grosse saison.... et à la fin... on va les voir encore pleurer. La vérité... c'est que les petites sardines viennent ici parce qu'elles sont jalouses des supporters de l'OL. ^^
Avec de l'argent tu aurais pu t'instruire.
Si CR7 avait pris l'eau magique de Lionel Messi... tout le monde dirait le contraire. Cr7 a tout simplement été rattrapé par son âge et ne s'est tout simplement pas abaissé à se doper comme bien d'autres ont dû le faire durant cette Coupe du Monde.
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⚽️ La ministre des Sports favorable à une candidature de la France et de l’Allemagne pour organiser la Coupe du monde 2038 ou 2042 🗣️ @Marina_Ferrari : « La FFF ne m’a pas encore consultée sur le sujet. Bien évidemment, nous soutenons tous les grands événements sportifs