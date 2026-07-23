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La Coupe du monde 2038 en France, le dossier est lancé

Equipe de France23 juil. , 23:00
parAlexis Rose
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Répondant aux dernières rumeurs comme quoi la France pourrait être candidate à l’organisation de la Coupe du Monde 2038, la ministre des Sports Marina Ferrari a donné son aval.
La Coupe du Monde 2026 venant de s’achever, les États-Unis, le Canada et le Mexique vont laisser leurs places à d’autres pays pour l’organisation des prochains Mondiaux. En 2030, la Coupe du Monde sera hétéroclite sachant qu’elle se disputera au Maroc, au Portugal, en Espagne, mais aussi en Amérique du Sud (Argentine, Uruguay, Paraguay). Quatre ans plus tard, l’Arabie Saoudite agira en solo comme son rival le Qatar en 2022. Et ensuite, en 2038 ?

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D’après les dernières rumeurs, la France pourrait se porter candidate aux côtés de l’Allemagne. Quarante ans après le premier sacre des Bleus à domicile en 1998 et vingt ans après la deuxième étoile en 2018, le clin d'œil de l’histoire serait en tout cas joli. Quoi qu’il en soit, la ministre des Sports Marina Ferrari se veut favorable à cette candidature de la France à la Coupe du Monde.

« Depuis les JO 2024, on a acquis une certaine expertise »

« Il appartient aux fédérations de faire les demandes et de se poser comme candidat. Je n’ai pas été consultée à ce stade, je suis très claire sur ce sujet, mais c’est quelque chose qui était déjà dans l’ambiance depuis un moment. En tout cas, ça correspond à la politique d’organisation des grands événements sportifs internationaux sur lesquels nous sommes très allants en France. Cela fait donc aussi partie de la politique de développement de l’économie du sport. Chaque année, en France, on va accueillir un grand événement sportif international. Bien sûr le point d’orgue ce seront les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver à la maison en 2030. Depuis les JO 2024, on a acquis une certaine expertise qui nous est enviée dans le monde entier et que nous exportons. Nous avons les infrastructures nécessaires pour les accueillir et nous soutiendrons l’organisation de tous ceux qui nous seront proposés », a détaillé, sur les ondes de Sud Radio, la ministre des Sports, qui rêverait de voir la France à la tête du Mondial 2038, comme tous les supporters tricolores.
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