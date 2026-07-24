Torres et De Ketelaere au PSG, l'annulation des accords exigée

A la recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, le PSG cible Charles De Ketelaere et Ferran Torres. Le club parisien est toutefois encouragé à trouver mieux que ces deux joueurs.

Luis Enrique veut un avant-centre aux caractéristiques différentes de Gonçalo Ramos pour combler le départ du Portugais, transféré au début de l’été du côté de l’AC Milan. Plusieurs joueurs sont ciblés par le Paris Saint-Germain et parmi eux, Ferran Torres ainsi que Charles De Ketelaere . Les deux joueurs viennent de disputer le Mondial 2026 avec l’Espagne et avec la Belgique et ont un profil apprécié par Luis Enrique, qui aime leur faculté à jouer en position de numéro neuf mais aussi à afficher une belle maîtrise technique et une polyvalence intéressante.

Torres et De Ketelaere sont suivis, au même titre que le Français Eli Junior Kroupi. Interrogé sur RMC, le consultant Kevin Diaz a fait son choix sans hésiter entre les trois profils. Selon lui, le Paris Saint-Germain doit très vite oublier l’Espagnol et le Belge pour foncer sans hésiter sur la pépite de Bournemouth, éblouissante lors de la deuxième partie de la saison 2025-2026 en Premier League.

« De Ketelaere ou Torres au PSG ? Ni l’un ni l’autre, ce sont des bons joueurs mais si tu n’as pas gardé Ramos je ne vois pas pourquoi prendre De Ketelaere. Je ne vois pas l’intérêt pour Ferran Torres de partir du Barça. Je partirais plus sur un profil comme Eli Kroupi » a lancé le chroniqueur de l’After Foot, convaincu que le profil de l’ancien Lorientais est idéal pour Luis Enrique au Paris Saint-Germain, avec la possibilité de jouer sur un côté ou comme faux numéro neuf.

Eli Junior Kroupi, le choix idéal du PSG ?

Surtout, c’est un jeune talent de seulement 20 ans que le PSG pourrait recruter avec Eli Junior Kroupi, un potentiel immense que Luis Enrique pourrait développer comme il l’a fait ces dernières années avec Bradley Barcola et Désiré Doué. Reste maintenant à connaître le choix final du Paris, qui reposera aussi sur des considérations financières. Et pour cause, Bournemouth réclame près de 100 millions d’euros pour Kroupi, une somme bien supérieure aux prix de Ferran Torres et de Charles De Ketelaere.