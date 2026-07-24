Torres et De Ketelaere au PSG, l'annulation des accords exigée

tu sais j ai des pote pour le PSG, je ne me fie pas qu a mes propres impressions.... deja ils ne regardent meme plus la L1 tellement c est pipé. et ils le disent eux meme, les saisons du PSG sont faites de 5-6 matchs forts. ne vous en deplaise
En même temps il ne se passe tellement rien dans ce club qu'il est normal que ce type d'article sorte en boucle 😅
je vais te dire, vs avez joué le match vs l OM. 5-0. vous avez les 2 matchs Bayern, et allez pour le fun la finale.... et encore. le reste c est franchement en marchant vu les equipes en face. quel match tu as dit whaou ca craitn , les autres sont trop forts? on va le perdre? vous faites tourner en L1 car il ne peut pas y avoir de conccurence, pour etre frais en LDC. les autres clubs ne peuvent deja pas se permettre ce luxe.... rien que sur la finale, Arsenal jouait encore un match crucial moins d une semaine avant alors que vous etiez en vacances depuis 3 semaines
alors quelle equipe a part on va dire le Bayern ( mais pas un super Bayern comme a son habitude). quelle equipe cette année a ete une machne de guerre?? Liverpool? Chelsea? Tottehnam? laquelle est l epouventail?
Allez les complotistesvetvles anti...cest pour vous cet article...Lâchez vous !! Moi je me régale 😄
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🚨🚨| JUST IN: Ferran Torres is ready to 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐏𝐓 𝐏𝐒𝐆 𝐃𝐄𝐀𝐋 after being outraged by Barcelona's contract offer. 👋🇪🇸 Torres is prepared to accept a move to PSG, with Paris emerging as his likely destination. [@goal]