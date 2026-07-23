Un joueur quitte officiellement l'OL

Un joueur quitte officiellement l'OL

OL23 juil. , 21:40
parAlexis Rose
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Formé à l’Olympique Lyonnais, Achraf Laaziri ne portera plus le maillot des Gones la saison prochaine.
En effet, ce jeudi soir, l’OL a annoncé le départ de son latéral gauche de 23 ans. « L’Olympique Lyonnais souhaite une bonne continuation à Achraf Laaziri. Le défenseur marocain rejoint le club de l’Ittihad Tanger. L’OL garde 10% sur une éventuelle future revente », explique Lyon dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.
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Mdr, vous êtes plusieurs ds ta tete, c est pas possible autrement, mais apparemment c est pas toi le chef ...^^

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Comme d'habitude... les sardines ont oublié la honte qu'elles se sont tapée après avoir vu l'OM prendre l'eau de tous les côtés la saison dernière. Et maintenant... on les voit rappliquées ici pour raconter de la merde sur l'OL et ses supporters. Ils recommencent à commettre les mêmes erreurs en pensant que leur petite équipe va faire une grosse saison.... et à la fin... on va les voir encore pleurer. La vérité... c'est que les petites sardines viennent ici parce qu'elles sont jalouses des supporters de l'OL. ^^

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Avec de l'argent tu aurais pu t'instruire.

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