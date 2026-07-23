Un joueur quitte officiellement l'OL

Tel, Endrick, Openda et Kalimuendo, le carré d’as qui fait saliver l’OL

Comme d'habitude... les sardines ont oublié la honte qu'elles se sont tapée après avoir vu l'OM prendre l'eau de tous les côtés la saison dernière. Et maintenant... on les voit rappliquées ici pour raconter de la merde sur l'OL et ses supporters. Ils recommencent à commettre les mêmes erreurs en pensant que leur petite équipe va faire une grosse saison.... et à la fin... on va les voir encore pleurer. La vérité... c'est que les petites sardines viennent ici parce qu'elles sont jalouses des supporters de l'OL. ^^