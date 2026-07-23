OL : Cette recrue qui a les yeux qui brillent

OL : Cette recrue qui a les yeux qui brillent

OL23 juil. , 22:30
parGuillaume Conte
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A l'image de l'été dernier, l'OL espère bien avoir réussi à trouver les perles rares à bas prix au mercato. Mohamed Ouedraogo arrive avec de grandes ambitions à Lyon.
L’Olympique Lyonnais possède la particularité d’avoir trois arrières gauches de métier cette saison. Abner et Nicolas Tagliafico sont parfois annoncés sur le départ, mais ils sont toujours là et n’ont pas d’offres concrètes. Et à cette concurrence qui était déjà endiablée la saison dernière, il faut désormais ajouter Mohamed Ouedraogo. Arrivé d’Autriche pour 2,2 millions d’euros, le Burkinabé n’est pas un nom ronflant. Mais ses premiers pas sont prometteurs, et il espère suivre la lignée des recrues de l’été dernier qui avaient surpris en venant de formations peu connues.

Paulo Fonseca, il fait saliver les recrues

L’arrière gauche arrive en toute humilité à Lyon, mais avec l’ambition de montrer ce qu’il vaut. Pour Le Progrès, il raconte à quel point il est heureux de vivre cette aventure, et de voir que l’OL s’est intéressé très tôt à lui après sa bonne saison en Autriche.
« J’ai fait une bonne saison, et les contacts avec l’OL sont arrivés tôt. Il y avait des clubs de championship aussi. Et l’OL est venu, avec Benjamin Charier qui voulait me parler en visio, me disant que le coach m’avait vu et qu’il voulait m’engager. Je me suis dit : ‘‘mais le coach de l’OL c’est Fonseca ? Paulo Fonseca ! un grand coach’’. Après on a eu nouveau contact, avec Matthieu (Louis-Jean) aussi. Ils m’ont donné les plans de jeu , et je me suis vu dedans, c’était un autre niveau. Arriver dans l’un des cinq grands championnats, c’était ce que je voulais. Mon agent le savait », a résumé Mohamed Ouedraogo, persuadé d’avoir trouvé le club parfait pour continuer sa progression. C’est ce qu’espère Paulo Fonseca, qui sait qu’il a un jeune joueur dévoué et prêt à montrer ses qualités.
Les premiers éléments de réponse viendront rapidement avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions dès la semaine prochaine.
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