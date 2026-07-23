Benzema a peur d’être humilié par Al-Hilal

Encore sous contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal qu'il vient tout juste de rejoindre, Karim Benzema discute avec ses dirigeants pour continuer à avoir un rôle clé dans son équipe, avec la peur d’être déclassé.

Débarqué en Arabie Saoudite en 2023 avec le statut de grande star, sachant qu’il venait de remporter le Ballon d’Or sous le maillot du Real Madrid, Karim Benzema continue à être performant. Malgré ses 38 ans, KB9 continue à empiler les buts. La saison passée, malgré quelques blessures plus ou moins importantes, Benzema a quand même marqué 25 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques plus que correctes qui ravissent toujours Al-Hilal. Mais pour la saison à venir, le club saoudien souhaite récupérer son titre de champion national, après avoir fait deux fois vice-champions derrière les rivaux Al-Ittihad et Al-Nassr. C’est donc avec la volonté de renforcer l’effectif de Simone Inzaghi que la direction d’Al-Hilal cherche de grands joueurs sur le marché des transferts. De quoi faire de l’ombre à Karim Benzema ? C’est possible.

Karim Benzema refuse d’être déclassé

Selon les informations de Ben Jacobs, l’ancien international français discute en tout cas avec ses dirigeants pour savoir le rôle qu’il aura au sein de son équipe dans les mois à venir. « Al-Hilal et Karim Benzema sont engagés dans des discussions en vue de la prochaine saison de la Saudi Pro League. Benzema s’attend à un rôle de premier plan, tandis qu’Al-Hilal reste attentif au marché des attaquants. Benzema n’accepterait pas un scénario, suggéré par certains rapports saoudiens, où il ne serait inscrit que pour les matchs de la Ligue des champions d’Asie », explique le journaliste anglais sur son compte X. À 38 ans, KB9 est donc toujours un compétiteur et veut garder un rôle central dans son club jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite à Al-Hilal ou ailleurs. Ce serait en effet assez humiliant pour lui de ne jouer qu'un rôle partiel dans la saison, sans prendre part au championnat.