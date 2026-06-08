Mason Greenwood

L'OM reçoit une offre pour Greenwood, Richard la déchire

OM08 juin , 19:00
parClaude Dautel
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Le dossier Mason Greenwood agite le début du mercato marseillais. Et pour cause, l'attaquant anglais est capable à lui tout seul de permettre à l'OM de passer devant la DNCG sans craindre de prendre un sérieux coup de bambou disciplinaire. Cependant, la première offre qui se profile pour Greenwood n'est pas à la hauteur des espérances.
Exit la Turquie, puisque l'on a appris que Fenerbahçe ne fera aucune proposition pour Mason Greenwood, c'est désormais vers l'AS Rome que les regards se tournent. Même si des pistes fumeuses en Arabie Saoudite et à l'Atlético de Madrid ont été évoquées pour le joueur formé à Manchester United, c'est bien le club italien qui s'intéresse le plus sérieusement à celui qui a marqué 26 buts cette saison pour l'Olympique de Marseille toutes compétitions confondues. Cependant, la Roma ne roule pas sur l'or, et même si les Giallorossi sont qualifiés pour la Ligue des champions, cela ne les autorise pas à faire des folies pour Mason Greenwood.

Greenwood, un dossier à 100ME pour la Roma

A cette heure, aucune offre romaine pour Mason Greenwood n'est arrivée sur le bureau de Stéphane Richard, car l'AS Rome doit avant cela officialiser dans les prochaines heures la nomination de Tony D'Amico comme nouveau directeur sportif. C'est ce dernier qui est déjà en charge du dossier de l'attaquant anglais de l'OM et le Corriere dello Sport explique que pour la Roma, la totalité du dossier Greenwood doit tenir dans une enveloppe financière de 100 millions d'euros incluant le transfert et le salaire du joueur sur cinq ans. Autrement dit, l'AS Roma ne fera pas une offre démentielle pour le joueur de l'Olympique de Marseille. C'est ce que confirme le quotidien sportif italien.

Greenwood vendu au mercato, l'OM n'a pas le choix

Pour recruter Mason Greenwood, qui réclame de son côté un salaire net supérieur à 4 millions d'euros, l'AS Rome va transmettre cette semaine une offre de 40 millions d'euros à l'OM pour Mason Greenwood. Sachant que Marseille devra verser une part de ce transfert à Manchester United, il est d'ores et déjà acquis que le président du club phocéen va rapidement faire savoir à ses interlocuteurs que cette proposition est totalement surréaliste. Et d'ailleurs du côté de la Roma, on s'attend à une réponse négative de Stéphane Richard, le successeur de Pablo Longoria au poste de président de l'OM. « Cette offre pourrait servir de point de départ à des négociations qui devraient s'intensifier dans les semaines à venir », précisent nos confrères transalpins.
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