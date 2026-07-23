ICONSPORT_370277_0270

Rennes va enchainer les gros transferts

Rennes23 juil. , 20:00
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Stade Rennais compte encore frapper fort cet été, notamment en défense. Avec une grosse arrivée et un gros départ en préparation.
Face à la gourmandise des dirigeants du Toulouse FC, persuadés de pouvoir vendre Charlie Cresswell pour 30 millions d’euros, le Stade Rennais a rendu les armes. Longtemps en bonne voie, le transfert du défenseur central anglais est en tain de tomber à l’eau. Les négociations n’avancent plus et le club breton a décidé de se tourner vers une autre piste alors qu’une offre de 27 millions d’euros était en pourparlers. Mais le TFC a continué de jouer la montre en espérant une proposition venue de Premier League, ce qui est en train de couler le deal.

Doukouré, le gros coup de Rennes ?

Résultat, Rennes se tourne vers d’autres cibles. La première est Ismaël Doukouré, qui s’est fait remarquer cette saison en devenant le patron de la défense du RC Strasbourg. A 22 ans, l’ancien joueur du LOSC et de Valenciennes enchaine les saisons où il progresse ostensiblement, ce qui permet à Strasbourg d’en demander au moins 20 millions d’euros. Une autre piste mystère serait gardée sous le coude, et qui pourrait mener à Nayef Aguerd tout simplement.
Il faut dire que, après le départ de Jérémy Jacquet pour Liverpool, un autre transfert majeur est possible. Le Marocain Abdelhamid Aït Boudlal, intéressant pour sa première saison pleine avec les pros, provoque de nombreux intérêts et un gros transfert n’est pas impossible. Cela permettrait à Franck Haise de continuer à travailler sur des pistes qui ont sa préférence, même si cela changerait quasiment toute la défense en un été. Mais à 20 ans, le natif de Marrakech voit sa cote exploser et un transfert à 20 millions d’euros n’est plus impensable désormais.
Rennes, qui a débuté vite et fort son mercato, continue de travailler pour faire encore de gros mouvements, dans une préparation estivale marquée par le retour de la Coupe d’Europe au Roazhon Park.

Lire aussi

Terrier et Aguerd en approche, Rennes martyrise l’OMTerrier et Aguerd en approche, Rennes martyrise l’OM
Articles Recommandés
Diomande ICONSPORT_364590_0043
PSG

PSG : Un joueur secoue Luis Campos

ICONSPORT_369574_0039
Mondial 2026

CdM 2026 : Neymar, CR7 et un joueur du PSG dans les plus grosses déceptions

ICONSPORT_368046_0094
Mondial 2026

Mondial 2026 : Balogun et des paris bizarres, la FIFA alertée

ICONSPORT_366592_0085
OM

Mastantuono à l'OM, ça chauffe

Fil Info

23 juil. , 21:00
PSG : Un joueur secoue Luis Campos
23 juil. , 20:30
CdM 2026 : Neymar, CR7 et un joueur du PSG dans les plus grosses déceptions
23 juil. , 19:30
Mondial 2026 : Balogun et des paris bizarres, la FIFA alertée
23 juil. , 19:00
Mastantuono à l'OM, ça chauffe
23 juil. , 18:44
Patrick Vieira favori pour entrainer le Sénégal
23 juil. , 18:33
Officiel : L’éternel Modric prolonge au Milan AC
23 juil. , 18:30
PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui
23 juil. , 18:00
Tel, Endrick, Openda et Kalimuendo, le carré d’as qui fait saliver l’OL
23 juil. , 17:30
Zéro arrivée à l'OM, ce départ va tout débloquer

Derniers commentaires

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Tu restera encore et encore dans l ombre de st Étienne !

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Aucun pouvoir décisionnaire ? Je te rappelle que Nasser représente l'EFC en tant que son Président auprès de l'UEFA et de la FIFA. Tu as déjà oublié ? Mdr

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

En 2011 le PSG etait 4eme de L1, mais venir bomber le torse sur cette période alors que vous n avez rien gagner en plus de 17ans, que vous n êtes sorti des poules de LDC qu une seule fois en 2012 et que vous avez meme frôle la relegation sportive en 2000 et administrative en 2001 ça c est comique ... Alors que le PSG meme moribond, lui ramenait des trophees tout les deux ans, tu sais la Coupe de France que vous n avez pas gagné depuis près de 40ans.

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

La misère qui se fout de la charité. Nasser... tu te souviens ? ^^

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

En phase de ligue : Atalanta Bergame, FC Barcelone, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Tottenham, Athletic Bilbao, Sporting Portugal et Newcastle. En phase finale : Chelsea (2 fois, 2 victoires), Liverpool (2 fois, 2 victoires), Bayern Munich (2 fois, 1 v et un nul) et Arsenal en finale. Tu as raison, j'ai beau chercher, le PSG n'a pas joué de gros matchs cette saison.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading