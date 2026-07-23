Rennes va enchainer les gros transferts

Le Stade Rennais compte encore frapper fort cet été, notamment en défense. Avec une grosse arrivée et un gros départ en préparation.

Face à la gourmandise des dirigeants du Toulouse FC, persuadés de pouvoir vendre Charlie Cresswell pour 30 millions d’euros, le Stade Rennais a rendu les armes. Longtemps en bonne voie, le transfert du défenseur central anglais est en tain de tomber à l’eau. Les négociations n’avancent plus et le club breton a décidé de se tourner vers une autre piste alors qu’une offre de 27 millions d’euros était en pourparlers. Mais le TFC a continué de jouer la montre en espérant une proposition venue de Premier League, ce qui est en train de couler le deal.

Doukouré, le gros coup de Rennes ?

Résultat, Rennes se tourne vers d’autres cibles. La première est Ismaël Doukouré, qui s’est fait remarquer cette saison en devenant le patron de la défense du RC Strasbourg. A 22 ans, l’ancien joueur du LOSC et de Valenciennes enchaine les saisons où il progresse ostensiblement, ce qui permet à Strasbourg d’en demander au moins 20 millions d’euros. Une autre piste mystère serait gardée sous le coude, et qui pourrait mener à Nayef Aguerd tout simplement.

Il faut dire que, après le départ de Jérémy Jacquet pour Liverpool, un autre transfert majeur est possible. Le Marocain Abdelhamid Aït Boudlal, intéressant pour sa première saison pleine avec les pros, provoque de nombreux intérêts et un gros transfert n’est pas impossible. Cela permettrait à Franck Haise de continuer à travailler sur des pistes qui ont sa préférence, même si cela changerait quasiment toute la défense en un été. Mais à 20 ans, le natif de Marrakech voit sa cote exploser et un transfert à 20 millions d’euros n’est plus impensable désormais.