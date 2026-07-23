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Cristiano Ronaldo

CdM 2026 : Neymar, CR7 et un joueur du PSG dans les plus grosses déceptions

Mondial 202623 juil. , 20:30
parAlexis Rose
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Quelques jours après la finale de la Coupe du Monde 2026, remportée par l’Espagne au nez et à la barbe de l’Argentine de Lionel Messi, l’heure des bilans a sonné, avec notamment les plus grosses déceptions de ce Mondial aux USA.
Après plus d’un mois de compétition acharné entre la plupart des pays mondiaux, la Coupe du Monde 2026 a livré son verdict. Dimanche soir, du côté de New York, l’Espagne de Luis de la Fuente a tricoté sa deuxième étoile après celle de 2010 tout en réalisant le doublé avec l’Euro 2024. Si les joueurs de la Roja font partie des tops, comme ceux de l’Argentine, de la France ou de l’Angleterre, les autres membres du dernier carré de ce Mondial, certains joueurs importants ont complètement failli du côté des États-Unis. Dans un article publié au cours des dernières heures, le média El Nacional a référencé les 10 principaux flops de ce Mondial, avec des grands joueurs comme Cristiano Ronaldo, Neymar ou un joueur portugais du PSG.

Cristiano Ronaldo flop numéro 1 du Mondial

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Première déception de ce Mondial : CR7. Titulaire à la pointe de l’attaque du Portugal à 41 ans, il a marqué trois buts, deux en phase de groupes et un autre sur penalty en huitièmes contre la Croatie, mais a terminé son histoire en CDM avec une piètre prestation face à l’Espagne. « Jamais au cours de sa carrière il n'avait été aussi bien entouré, pourtant, Cristiano n'a pas su répondre présent et a fini par devenir un handicap pour l'équipe », écrit le média catalan, qui sait que CR7 a gâché une belle occasion pour son pays.
Parmi les flops, un autre joueur du Portugal figure en bonne place, à la troisième position. Il s’agit de Vitinha. Maître à jouer du PSG, club double vainqueur sortant de la Ligue des Champions, le milieu de terrain a été décevant comme son compère Bruno Fernandes : « Il est arrivé avec une réputation de star mais n'a pas réussi à reproduire ce niveau de performance élevé avec une équipe du Portugal qui a souffert d'un manque de variété dans son jeu ».

Neymar, l’échec après la fête

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Dernier gros bide à signaler : Neymar. Convoqué à la surprise générale ou presque par le sélectionneur Carlo Ancelotti, l'attaquant de Santos est arrivé blessé et n’a jamais réussi à retrouver son vrai niveau malgré toute sa bonne volonté. S’il a marqué face à la Norvège lors de l’élimination du Brésil en huitièmes (1-2), Neymar a été décevant. « La convocation de Neymar pour la Coupe du monde a été célébrée au Brésil comme une victoire finale, mais le joueur de Santos s'est révélé être un échec total », conclut le site catalan, qui n’a donc pas été tendre avec des joueurs bien connus du football mondial.
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En 2011 le PSG etait 4eme de L1, mais venir bomber le torse sur cette période alors que vous n avez rien gagner en plus de 17ans, que vous n êtes sorti des poules de LDC qu une seule fois en 2012 et que vous avez meme frôle la relegation sportive en 2000 et administrative en 2001 ça c est comique ... Alors que le PSG meme moribond, lui ramenait des trophees tout les deux ans, tu sais la Coupe de France que vous n avez pas gagné depuis près de 40ans.

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La misère qui se fout de la charité. Nasser... tu te souviens ? ^^

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