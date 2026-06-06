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Akor Adams, l'improbable rumeur à l'OM

OM06 juin , 13:00
parHadrien Rivayrand
5
L'OM ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Les Phocéens pourraient notamment tenter leur chance dans le dossier Akor Adams.
L'Olympique de Marseille avance dans l'incertitude depuis plusieurs semaines. Le club phocéen attend en effet les décisions de l'UEFA et de la DNCG, qui pourraient avoir un impact important sur sa stratégie estivale. En cas de sanctions, les Olympiens seront contraints de revoir leurs ambitions à la baisse sur le marché des transferts.
En attendant d'y voir plus clair, l'OM continue néanmoins d'explorer plusieurs pistes. Parmi elles figure Akor Adams, attaquant du FC Séville. L'international nigérian sort d'une saison convaincante en Andalousie et ses performances n'ont pas échappé aux recruteurs marseillais.

Adams, l'OM va tenter le coup 

Selon des informations rapportées par Diaspora Digital Media, l'Olympique de Marseille pourrait prochainement passer à l'action afin de tenter de convaincre Adams de rejoindre la cité phocéenne. Le club recherche un attaquant complet, capable d'apporter de la puissance, de la technique et de l'efficacité dans les derniers mètres. Le profil du Nigérian semble correspondre aux attentes de la direction sportive.
Autre avantage non négligeable : Akor Adams connaît déjà parfaitement la Ligue 1 après son passage sous les couleurs de Montpellier. Sous contrat avec le FC Séville jusqu'en juin 2029, le joueur de 26 ans est aujourd'hui estimé à environ 15 millions d'euros. Une somme importante pour les finances marseillaises, qui restent sous surveillance.

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L'OM devrait donc avancer avec prudence sur ce dossier, qui pourrait s'étirer sur plusieurs semaines. De son côté, Adams ne semble pas particulièrement pressé de quitter Séville. Toutefois, l'intérêt d'un club comme Marseille retiendra forcément son attention.
Des discussions internes autour de son recrutement ont bien eu lieu au sein du club phocéen. Un signe supplémentaire que l'OM entend rester ambitieux sur ce mercato malgré les nombreuses incertitudes qui entourent actuellement son avenir.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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