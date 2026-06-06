Akor Adams, l'improbable rumeur à l'OM

L'OM ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Les Phocéens pourraient notamment tenter leur chance dans le dossier Akor Adams.

L'Olympique de Marseille avance dans l'incertitude depuis plusieurs semaines. Le club phocéen attend en effet les décisions de l'UEFA et de la DNCG, qui pourraient avoir un impact important sur sa stratégie estivale. En cas de sanctions, les Olympiens seront contraints de revoir leurs ambitions à la baisse sur le marché des transferts.

En attendant d'y voir plus clair, l' OM continue néanmoins d'explorer plusieurs pistes. Parmi elles figure Akor Adams, attaquant du FC Séville. L'international nigérian sort d'une saison convaincante en Andalousie et ses performances n'ont pas échappé aux recruteurs marseillais.

Adams, l'OM va tenter le coup

Selon des informations rapportées par Diaspora Digital Media, l'Olympique de Marseille pourrait prochainement passer à l'action afin de tenter de convaincre Adams de rejoindre la cité phocéenne. Le club recherche un attaquant complet, capable d'apporter de la puissance, de la technique et de l'efficacité dans les derniers mètres. Le profil du Nigérian semble correspondre aux attentes de la direction sportive.

Autre avantage non négligeable : Akor Adams connaît déjà parfaitement la Ligue 1 après son passage sous les couleurs de Montpellier. Sous contrat avec le FC Séville jusqu'en juin 2029, le joueur de 26 ans est aujourd'hui estimé à environ 15 millions d'euros. Une somme importante pour les finances marseillaises, qui restent sous surveillance.

L'OM devrait donc avancer avec prudence sur ce dossier, qui pourrait s'étirer sur plusieurs semaines. De son côté, Adams ne semble pas particulièrement pressé de quitter Séville. Toutefois, l'intérêt d'un club comme Marseille retiendra forcément son attention.