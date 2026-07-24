L’OM vire 8 joueurs aux salaires indécents

L’OM vire 8 joueurs aux salaires indécents

OM24 juil. , 8:00
parCorentin Facy
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Après avoir bouclé les départs de Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood et Hamed Traoré, l’OM souhaite continuer à alléger sa masse salariale. Huit joueurs sont ciblés par la direction.
La fin du mois de juillet approche et pour l’Olympique de Marseille, l’objectif n’est toujours pas de se renforcer avec des recrues. Bruno Genesio n’a pas vu arriver un seul nouveau joueur poser ses valises à la Commanderie, en dehors des nombreux retours de prêt (Harit, Meïté, Maupay, etc). Pour recruter, il va encore falloir dégraisser et cela vaut même si l’OM s’est déjà séparé de Greenwood, Aubameyang et Traoré. Dans son édition du jour, La Provence révèle que ces trois départs vont permettre au club phocéen d’économiser 15 millions d’euros par an en salaires.
Un bon début pour les Olympiens, qui souhaitent, comme Lyon la saison passée, diviser leur masse salariale totale par deux. Pour atteindre cet objectif, de nouveaux départs sont nécessaires et la direction incarnée par Grégory Lorenzi et Stéphane Richard a identifié huit joueurs dont les salaires sont bien au-dessus de ce que l’OM veut donner à présent : Hojbjerg, Kondogbia, Aguerd, Balerdi, Paixao, Medina, Timber et Rulli.

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Bien sûr, voir ces huit joueurs partir dès le mercato estival paraît assez improbable car l’Olympique de Marseille, qui disputera l’Europa League la saison prochaine, doit conserver un effectif compétitif malgré son besoin de vendre. Il est néanmoins fort probable que plusieurs de ces joueurs plient bagages durant l’été. Des départs sont notamment à l’étude pour Balerdi et Hojbjerg, qui disposent d’une belle cote sur le marché. C’est aussi le cas de Medina, que Bruno Genesio aimerait néanmoins conserver. A un an de la fin de son contrat, Rulli est courtisé en Amérique du Sud et pourrait partir.

L'OM espère renégocier certains contrats 

Il est plus difficile de pronostiquer quel sera le club de joueurs tels que Kondogbia, Paixao ou Timber. Quoi qu’il en soit, l’été marseillais promet d’être brûlant, et surtout dans le sens des départs. Comme si cela ne suffisait pas, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard espèrent convaincre certains joueurs de renégocier leur contrat. Une stratégie audacieuse qui, à première vue, a peu de chances de fonctionner. Le board olympien, prêt à tout pour atteindre les objectifs de Frank McCourt quant à la masse salariale, vont tout de même tenter leur chance.
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Derniers commentaires

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tu sais j ai des pote pour le PSG, je ne me fie pas qu a mes propres impressions.... deja ils ne regardent meme plus la L1 tellement c est pipé. et ils le disent eux meme, les saisons du PSG sont faites de 5-6 matchs forts. ne vous en deplaise

L’OM vire 8 joueurs aux salaires indécents

En même temps il ne se passe tellement rien dans ce club qu'il est normal que ce type d'article sorte en boucle 😅

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

je vais te dire, vs avez joué le match vs l OM. 5-0. vous avez les 2 matchs Bayern, et allez pour le fun la finale.... et encore. le reste c est franchement en marchant vu les equipes en face. quel match tu as dit whaou ca craitn , les autres sont trop forts? on va le perdre? vous faites tourner en L1 car il ne peut pas y avoir de conccurence, pour etre frais en LDC. les autres clubs ne peuvent deja pas se permettre ce luxe.... rien que sur la finale, Arsenal jouait encore un match crucial moins d une semaine avant alors que vous etiez en vacances depuis 3 semaines

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

alors quelle equipe a part on va dire le Bayern ( mais pas un super Bayern comme a son habitude). quelle equipe cette année a ete une machne de guerre?? Liverpool? Chelsea? Tottehnam? laquelle est l epouventail?

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Allez les complotistesvetvles anti...cest pour vous cet article...Lâchez vous !! Moi je me régale 😄

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