Lassé d’attendre l’OM, il part en D2 du Qatar

Bruno Genesio aurait bien rappelé Karl Toko-Ekambi, disponible pour zéro euro. Mais l'attaquant camerounais a fini par prendre une autre direction, peu reluisante mais plus rémunératrice.

Toujours aussi restreint dans sa possibilité de recruter, l’OM n’a même pas pu s’attaquer au marché des joueurs libres. Y compris après la fin du mercato , où certains éléments se voyaient bien donner un coup de main à Marseille, en grande difficulté notamment en attaque. C’était le cas de Karl Toko-Ekambi. L’attaquant camerounais avait fini son contrat avec Al-Arabi SC, qui ne souhaitait pas le conserver. Il avait pourtant été intéressant avec la formation de Doha, rejointe en janvier 2026, avec cinq buts marqués en neuf apparitions.

Toko Ekambi et Genesio, pas de retrouvailles

A 34 ans, il se voyait bien donner un coup de main à la formation d’un Bruno Genesio qu’il a bien sûr connu du côté de l’OL lors de leur passage commun dans le Rhône. L'entraineur de l'OM l'avait aussi fait venir à Rennes pour essayer de le relancer quelques temps plus tard. Mais en ce qui concerne l'OM, la porte ne s’est jamais ouverte, et un mois après la fermeture du mercato, le Camerounais avait toujours la possibilité de signer dans le club de son choix. Il a fini par rejoindre Umm Salal SC, qui évolue en D2 du Qatar.

Toko-Ekambi s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec la formation qatarie, et ne viendra donc pas renforcer une formation marseillaise qui n’avait de toute façon pas la possibilité de le faire signer. La moindre augmentation de salaire n’aurait pas été acceptée par la DNCG, ont fait savoir les dirigeants marseillais pendant le mois d’août, quand les contours de ce mercato jamais vu dans l’histoire de l’OM commençaient à se dessiner.