L'OL tient une pépite, l'Algérie en salive d'avance

L'OL tient une pépite, l'Algérie en salive d'avance

OL29 sept. , 14:30
parGuillaume Conte
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Très intéressant dans cette première partie de saison, Kaïl Boudache a les qualités et l'attitude d'un futur grand joueur. Il est même déjà comparé à une grande star internationale.
C’est le premier joueur recruté par l’Olympique Lyonnais cet été, et pas forcément le nom le plus spectaculaire. Mais il s’agit pour le moment d’une très bonne surprise, même si Paulo Fonseca se veut très prudent avec son utilisation. Kaïl Boudache a su saisir sa chance, fort d’une belle préparation, et ses entrées en jeu permettent souvent de mettre le feu au coté droit, lui qui adore provoquer et dribbler, sans oublier pourtant les efforts défensifs et le jeu collectif.
Un profil qui a de quoi séduire, et encore, les supporters lyonnais peuvent s’attendre à beaucoup mieux de la part du jeune franco-algérien, comparé à une légende des Fennecs également passée par la Ligue 1. Cela tombe bien, l'ailier n'a jamais caché son souhait de jouer pour l'Algérie s'il était appelé. Sur RMC, Johann Louvel, bien placé pour parler de Boudache car il a été formateur à Nice et directeur du centre de formation de l’OL, est assez dithyrambique sur les qualités du jeune lyonnais.
« Il ne faut pas avoir des joueurs qui sont bon partout. Il faut des garçons qui peuvent avoir des lacunes, mais des points forts au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. C’était le cas de Riyad (Mahrez) avec sa première touche de balle et son explosivité. On retrouve la même chose chez Kaïl (Boudache). Il peut avoir des manques mais il a une explosivité et une faculté de un contre un au-dessus de la moyenne. Et ça, c’est vrai qu’on peut faire un peu la similitude avec Riyad », a reconnu Johann Louvel, persuadé que Boudache a les qualités et le comportement qui peuvent lui permettre d’aller loin.
C’est tout ce que les supporters de l’OL peuvent lui souhaiter, sachant qu’en effet le Franco-Algérien attend patiemment sa chance malgré un temps de jeu en diminution, puisqu’il a été remplaçant sur sept des 10 matchs de Lyon cette saison.

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