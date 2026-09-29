PSG : Fabian Ruiz met les choses au clair sur son avenir

Fabian Ruiz est plus que jamais heureux au PSG. Mais le milieu de terrain espagnol se projette sur son avenir et s'imagine de retour en Liga.

Le PSG a la chance de pouvoir compter dans ses rangs un joueur de la trempe de Fabian Ruiz. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, l'Espagnol marche sur l'eau et s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète foot. Fabian Ruiz compte encore tout gagner dans les prochains mois avec les champions d'Europe. À 30 ans, il ne veut pas non plus passer à côté de l'occasion de faire passer des messages pour son avenir à plus long terme. Et l'ancien du Napoli souhaite ardemment retourner chez lui, en Andalousie.

Fabian Ruiz, le Betis est déjà prévenu

En conférence de presse, le champion du monde n'a en effet pas caché son désir de signer au Real Betis dans quelque temps, tout en affichant son amour pour le PSG : « Je suis un grand fan du Real Betis, tout le monde le sait. J’aimerais y revenir un jour. Maintenant, ce n’est pas le bon moment, je suis heureux au PSG. Un jour, c’est sûr, oui. »

Pour rappel, Fabian Ruiz est un pur andalou et a été formé au Betis. Il a même pu y disputer 60 matchs entre 2014 et 2018. Pas assez à son goût, lui qui voudra aider son club de cœur avant de prendre sa retraite. Que les fans du PSG se rassurent, l'Espagnol a toujours la tête au club de la capitale.

Épanoui sous les ordres de Luis Enrique, Fabian Ruiz compte bien dicter sa loi au milieu de terrain et prouver qu'il est un joueur spécial. Il aimerait d'ailleurs être davantage reconnu au plus haut niveau, ne comprenant pas vraiment pourquoi il ne figure pas dans les discussions pour remporter le Ballon d'Or alors qu'il a tout glané ces derniers mois.