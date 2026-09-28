Genesio fait l'aveugle, il doit quitter l'OM immédiatement

Genesio fait l'aveugle, il doit quitter l'OM immédiatement

OM28 sept. , 12:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM ne compte pas forcément sur Bamo Meïté, ce qui commence à agacer certains observateurs. Ce n'est pas Bakari Koné qui dira le contraire...
L'Olympique de Marseille doit composer avec les moyens du bord depuis le début de saison. Bruno Genesio n'arrive pour le moment pas à faire gagner son collectif dans la durée, lui qui aurait aimé pouvoir se renforcer lors du dernier mercato estival. Certains joueurs ont tout de même été relancés dans la cité phocéenne. Mais ce n'est pas le cas de Bamo Meïté, qui doit prendre son mal en patience et espérer un coup de pouce du destin. Une situation peu évidente à gérer pour le défenseur central de 24 ans. Pour Bakari Koné, l'Ivoirien va devoir lâcher l'affaire et trouver une autre équipe si rien ne change très rapidement pour lui.

Bamo Meïté n'a plus d'avenir à l'OM 

Interrogé par 225foot, l'ancien attaquant de Marseille a en effet prévenu : « Bamo a des qualités athlétiques fantastiques, c’est un vrai soldat avec de la hargne. Mais l’OM est un club particulier : il n’y a pas de temps pour la patience. À 24 ans, un défenseur central doit accumuler 30 à 35 matchs comme titulaire par saison pour affiner son placement, son sens de l’anticipation et sa maturité. Rester sur le banc au Vélodrome, c’est beau sur le papier, mais sur le terrain, ça te freine complètement.
S’il n’obtient pas des garanties claires concernant son temps de jeu d’ici la trêve hivernale, il ne faut pas hésiter : il doit demander un prêt ou un transfert. S’accrocher à l’OM sans jouer, c’est gâcher son talent. »

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Bamo Meïté a encore un contrat à Marseille qui court jusqu'en juin 2028. Le joueur est désormais clairement invité à aller voir ailleurs, à moins que Genesio ne lui donne enfin sa chance au sortir de la trêve internationale. Mais ce n'est pas la tendance. Estimé à quelque 7 millions d'euros, il pourrait en plus renflouer les caisses de la formation phocéenne, qui a plus que jamais besoin de liquidités pour repartir de l'avant et répondre aux exigences de la DNCG et de l'UEFA.
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Genesio fait l'aveugle, il doit quitter l'OM immédiatement

Bien d'accord. Il a pourtant fait une bonne saison dans le contexte Lorientais. S'il ne joue pas ça peut se comprendre que psychologiquement il ne soit pas au top alors qu'il devrait être devant Cornélius. Si Génésio ne lui donne pas sa chance, autant qu'il parte.

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S'il devait partir, avec un Tagliafico qui n'est plus mentalement à l'OL et un Ouedraogo pas encore au niveau, bonjour la passoire à gauche. S'il n'est pas remplacé, Kluivert pourrait colmater les brèches.

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Etre toi, ça doit faire très mal mentalement.

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C'est fou comme le silence qui précède chacune de tes interventions est plus profond que ce que tu racontes. Etre plus con que le vent, il faut savoir le faire, champion. Bravo à toi.

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