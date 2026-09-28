OM : Iliman Ndiaye revient à Marseille et jubile

Passé par l’OM, son club de coeur, lors de la saison 2023-2024, Iliman Ndiaye va faire son grand retour au Vélodrome avec le Sénégal. Il ne cache pas sa joie et son immense émotion.

Formé à l’Olympique de Marseille en 2014, Iliman Ndiaye a accompli un rêve de gosse dix ans plus tard en rejoignant le club phocéen en provenance de Sheffield United pour 17 millions d’euros. L’aventure n’aura pas été si fructueuse qu’espérée avec un départ douze mois plus tard pour Everton contre une somme équivalente. Désormais à Manchester City après un transfert phare à 70 millions d’euros cet été, Iliman Ndiaye s’est aussi imposé comme un joueur important de la sélection sénégalaise.

C’est justement avec les Lions de la Teranga que Ndiaye s’apprête à revenir à Marseille, afin de disputer un match au Vélodrome contre les Comores le 4 octobre prochain. Un rendez-vous que l’attaquant de 26 ans attend avec énormément d’impatience et une pointe d’émotion. « Salut à tous, j’espère que vous allez bien. Rendez-vous le 4 octobre pour le match Sénégal-Comores au Vélodrome. J’appelle à toute la communauté sénégalaise et aussi celle des Comores pour fêter le match ensemble. J’ai hâte de vous revoir au Vélodrome ! » a publié l’ancien attaquant du club olympien sur les réseaux sociaux.

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A n’en pas douter, les supporters de l’OM qui assisteront à cette rencontre seront eux aussi les plus heureux à l’idée de revoir Iliman Ndiaye fouler les terres marseillaises. Celui qui porte les couleurs de Manchester City désormais avait inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’OM durant une saison bien délicate qui avait vu passer Marcelino, Gennaro Gattuso puis le regretté Jean-Louis Gasset sur le banc olympien.