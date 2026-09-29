L'ASSE lui coûte un bras, Kilmer Sports adore ça

Depuis 2024, l'ASSE est passée sous la propriété de Kilmer Sports. Le groupe canadien de Larry Tanenbaum a déjà investi beaucoup d'argent chez les Verts.

L' ASSE a changé de cap depuis l'arrivée de Kilmer Sports. Sportivement parlant, les résultats sont quelque peu décevants, avec notamment une descente en Ligue 2 . À l'échelon inférieur, les Verts veulent prendre le temps de se reconstruire sereinement, même si l'objectif déclaré reste la montée en fin de saison. Le groupe Kilmer Sports avait promis des investissements importants dès son arrivée. Et le groupe canadien n'a pas menti. Bonne nouvelle pour les fans de l'AS Saint-Étienne, Kilmer n'a pas prévu de ralentir le mouvement, même si les opérations seront réalisées avec intelligence.

Kilmer Sports va continuer sa stratégie avec l'ASSE

Ces dernières heures, Envertetcontretous est revenu sur les investissements déjà réalisés par Kilmer Sports Ventures. Le média rappelle notamment que le capital de l'AS Saint-Étienne est passé de 2 305 648 euros sous l'actionnariat de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo à 69 844 144 euros. Une augmentation de capital qui s'est déroulée en deux actes : 46,5 millions d'euros d'argent frais apportés en numéraire et 21,078 millions d'euros de créances transformées en capital.

Désormais plus stable financièrement, l'AS Saint-Étienne peut voir venir et construire sur des bases saines. Pour rappel, au 30 juin 2025, Kilmer Green Acquisition Company estimait sa participation de 100 % dans ASSE Groupe à 82,1 millions d'euros. Et les investissements ne s'arrêteront pas là puisque le groupe est bien décidé à continuer sur sa lancée afin de refaire de Saint-Étienne une place forte du football français... en Ligue 1. Ivan Gazidis ne veut pas brûler les étapes, mais le moment est venu de passer la seconde, surtout sportivement parlant. Les Verts font pour le moment le travail en étant premiers de Ligue 2 après sept journées disputées.