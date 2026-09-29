Abdelli blessé avec l'Algérie, l’OM est maudit

Abdelli blessé avec l'Algérie, l’OM est maudit

OM29 sept. , 16:05
parCorentin Facy
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Après avoir appris les blessures de Derek Cornelius et d'Amine Gouiri ces derniers jours, l'Olympique de Marseille peut s'inquiéter de l'état de santé d'Himad Abdelli.
Titulaire indiscutable de Bruno Genesio depuis le début de la saison, l'international algérien est sorti à la 45e minute du match entre les Fennecs et Burundi après avoir été victime d'un tacle assez violent. Aucune information n'a pour l'instant filtré sur la gravité de la blessure, mais le bilan commence à être lourd pour l'OM, qui se déplace à Troyes le 11 octobre prochain.
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Je pense que c est possible le barca a tellement de talent au milieu et gavi a peu de temps de jeu maintenant ...

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Il manque un 0...

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Oh que OUI encore et encore !!! Avec vity et neves 😍😍😍😍 et surtout ce transfert est possible . Gavi c est un vrai verratti !!!! .

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Mais qu'est ce qu'elle est c... celle là ! Mais qu'est ce qu'elle fout là !

Hakimi inquiète le PSG, son remplaçant est trouvé

Tu vois Sergio??? Qu'est ce que je te disais sur cette histoire? que tu le condamnais avant meme qu'il y ait procès... c'est dingue comme tu es de mauvaise foi mon pauvre

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