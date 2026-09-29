Abdelli blessé avec l'Algérie, l’OM est maudit

Après avoir appris les blessures de Derek Cornelius et d'Amine Gouiri ces derniers jours, l'Olympique de Marseille peut s'inquiéter de l'état de santé d'Himad Abdelli.

Titulaire indiscutable de Bruno Genesio depuis le début de la saison, l'international algérien est sorti à la 45e minute du match entre les Fennecs et Burundi après avoir été victime d'un tacle assez violent. Aucune information n'a pour l'instant filtré sur la gravité de la blessure, mais le bilan commence à être lourd pour l'OM, qui se déplace à Troyes le 11 octobre prochain.