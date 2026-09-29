PSG : 50 ME pour Gavi, Luis Enrique passe à l’action
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PSG : 50 ME pour Gavi, Luis Enrique passe à l’action

PSG29 sept. , 16:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est à la recherche de profils bien particuliers pour le futur. Gavi coche pas mal de cases aux yeux de Luis Enrique, qui veut passer à l'action.
Le Paris Saint-Germain est toujours une équipe à suivre lors des fenêtres de mercato. Luis Enrique est très exigeant concernant les profils que doivent recruter les champions d'Europe. Comme souvent depuis quelque temps, le PSG voudra regarder du côté du FC Barcelone dans le futur. Le club de la capitale apprécie notamment beaucoup le profil de Gavi, qui subit une énorme concurrence au milieu de terrain en Catalogne et qui n'est pas non plus épargné par les pépins physiques.

Gavi au PSG, ça commence à sentir bon ? 

D'après El Nacional, le Paris Saint-Germain va passer à l'action pour s'attacher les services du milieu de terrain. Un montant de 50 millions d'euros est même évoqué. Une somme importante qui ne devrait cependant pas être acceptée par le FC Barcelone. Les Catalans comptent sur Gavi, même s'ils écouteront son discours s'il voulait prochainement quitter la Catalogne. Car Luis Enrique est persuadé de pouvoir faire progresser le natif de Los Palacios y Villafranca et le remettre à son meilleur niveau physique.

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À noter que Gavi ne serait, de son côté, pas insensible à la possibilité d'évoluer un jour sous les ordres de Luis Enrique en club. Le Barça devra lutter pour le garder et lui afficher une grande confiance. Pas une mince affaire au vu des joueurs déjà présents dans l'entrejeu en Catalogne. En cas de baisse de temps de jeu, le joueur de 22 ans pourrait définitivement se laisser convaincre de quitter le Barça et accepter la possibilité de jouer au PSG. Luis Enrique ne compte pas lâcher l'affaire facilement, alors qu'il saurait déjà comment il veut faire évoluer Gavi dans la capitale française. Le Barça est prévenu.
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Lassé d’attendre l’OM, il part en D2 du Qatar

Meme avec leur effectif plus que brinqueballant, les sardines n'ont absolument pas besoin de cette chevre de poteau ekambi!! Et c'est pas gentil pour les chevres ce que je dis!!^^

PSG : 50 ME pour Gavi, Luis Enrique passe à l’action

Pour ma part cette annee le barca est favori en c1 ...deuxième city ...3 eme paname bayern voir arsenal.

Manchester City se savait condamné et a claqué 530 ME

530 !!!! A quand meme .....😬 et ça parle du Qatar......

PSG : 50 ME pour Gavi, Luis Enrique passe à l’action

Mouah ahaha ha ha!! Le footix "supporter " de 2 clubs!!

PSG : 50 ME pour Gavi, Luis Enrique passe à l’action

Je pense que c est possible le barca a tellement de talent au milieu et gavi a peu de temps de jeu maintenant ...

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