Le Brésil s'impose mais perd Raphinha

FPF : Après Manchester City, au tour du PSG ?

Si on transplantait le PSG en Premier League Le PSG aurait probablement été beaucoup plus exposé aux contrôles financiers anglais, surtout historiquement sous QSI. Le point le plus sensible aurait été les revenus commerciaux liés au Qatar. La Premier League applique désormais des règles très strictes sur les Associated Party Transactions : lorsqu'un sponsor est lié ou potentiellement lié au propriétaire, la Ligue peut vérifier si le contrat correspond réellement à sa fair market value. Si elle estime qu'un sponsoring est surévalué, elle peut réduire la valeur prise en compte dans les comptes du club. Et c'est précisément le genre de sujet auquel le PSG a déjà été confronté avec l'UEFA. Ce n'est donc pas une hypothèse complètement abstraite