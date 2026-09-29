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Le Brésil s'impose mais perd Raphinha

Foot Mondial29 sept. , 14:08
parGuillaume Conte
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Pour son deuxième match amical consécutif contre l’Australie, le Brésil s’est imposé 4-2 à Brisbane ce mardi après-midi. Raphinha a marqué avant de sortir après avoir ressenti une gêne musculaire, à surveiller donc pour le FC Barcelone.
De son côté, Vinicius a enfin marqué, le quatrième but de la victoire de la Seleçao.
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