EdF : Zidane avoue avoir été ridicule

L'équipe de France a battu la Belgique ce lundi soir en Ligue des Nations. Zinédine Zidane fait notamment parler de lui pour une séquence insolite suite au but de Michael Olise.

Les Bleus ont parfaitement démarré l'ère Zidane avec deux succès de rang en Ligue des Nations face à la Turquie et à la Belgique. Le nouveau sélectionneur de l' équipe de France avait en plus de cela fait pas mal tourner pour le déplacement à Bruxelles. Ses joueurs ont répondu présents, même s'il aura fallu attendre les dernières minutes de jeu pour voir Michael Olise libérer les Bleus. Un but magnifique de la part du joueur du Bayern Munich, qui n'a pas laissé Zinédine Zidane de marbre. L'ancien du Real Madrid a en effet été aperçu en train de courir puis de frapper un ballon avec une extrême puissance en guise de célébration. Et apparemment, même le Ballon d'Or 1998 ne sait pas pourquoi il a fait ça...

Zidane n'a même pas compris

En conférence de presse, le nouvel homme fort de l'équipe de France a en effet fait une sortie remarquée sur le sujet : « Je ne sais pas ce que j’ai fait. J’ai accompagné l’action de Michael. J’ai senti qu’il partait dans son dribble et il a fait une action exceptionnelle. Oui, j’avais envie de l’accompagner. Puis, j’ai vu ce ballon, et j’étais obligé de shooter dedans. C’est peut-être un peu ridicule, mais voilà. »

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Une séquence qui aura fait le buzz sur les réseaux sociaux et bien amusé la Toile. L'équipe de France, qui compte désormais six points dans sa poule, aura encore deux matchs à venir lors de cette trêve. Ce sera deux fois de suite au Stade de France, face à l'Italie puis à la Belgique. L'occasion de faire passer de nouveaux messages à l'Europe du football.