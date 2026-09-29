EdF : Zidane avoue avoir été ridicule

Il fait son match il attaque et défend et y’a penalty clair sur lui donc il est décisif si les arbitres sont pas aveugles.
Il ferait mieux de se séparer de Cherki qui reste une nulltié et un boulet sans nom
Si on transplantait le PSG en Premier League Le PSG aurait probablement été beaucoup plus exposé aux contrôles financiers anglais, surtout historiquement sous QSI. Le point le plus sensible aurait été les revenus commerciaux liés au Qatar. La Premier League applique désormais des règles très strictes sur les Associated Party Transactions : lorsqu'un sponsor est lié ou potentiellement lié au propriétaire, la Ligue peut vérifier si le contrat correspond réellement à sa fair market value. Si elle estime qu'un sponsoring est surévalué, elle peut réduire la valeur prise en compte dans les comptes du club. Et c'est précisément le genre de sujet auquel le PSG a déjà été confronté avec l'UEFA. Ce n'est donc pas une hypothèse complètement abstraite
De Lange n'est pas nul mais c'est plutôt un gardien moyen dans les performances actuellement.
la suceuse en chef de mbappé le dit tout le monde se trompe le match peut qu'etre nul... Normal la groopie en chef n'a pas pu voir sa petite starlette ! t'es le roi des footix toi mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
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|6
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|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🤣 ZIDANE DÉCHAÎNÉ APRÈS LE BUT D’OLISE ! Le sélectionneur des Bleus revient avec le sourire sur sa célébration spectaculaire après le bijou de Michael Olise ! 🇫🇷🔥 🎙️@ThomasMekhiche