LOSC : Olivier Giroud dit stop

Olivier Giroud, qui aura 40 ans ce mercredi, s’est confié dans le journal L’Equipe sur son avenir. Pas beaucoup de doute aux yeux de l’attaquant français qui fut jusqu’à récemment le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, la retraite arrive en fin de saison. Son année avec le LOSC sera la dernière de sa carrière.

« On pourra faire des interviews pour L'Équipe l'année prochaine,avec plaisir, mais, comme joueur, je pense que c'est très probablement ma dernière saison. C'est pour ça que je profite de chaque instant », a fait savoir le joueur qui aura connu une carrière longue de 20 ans, avec notamment un titre de champion de France avec Montpellier, quatre Coupes d’Angleterre, une Ligue des Champions et une Coupe du monde bien évidemment.